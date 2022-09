Конфискация активов РФ. Нам открываются те двери, которые были закрыты десятилетиями 29 сентября, 14:03

Чему нас учит история Билла Браудера?

В конце этого лета в свет вышла книга «Арест активов. История о грязных деньгах, путях их отмывания, убийстве и борьбе с путиным». Ее автор — Билл Браудер, легенда для правозащитников и кошмар для путинской россии. Это человек, который своей упорной целеустремленностью сделал невозможное, сначала в память о своем друге, а затем — чтобы наказать глобальное зло. Он — автор и инициатор Акта Магнитского, системы санкционных наказаний для российских олигархов в разных странах мира.

Было время, когда Билл Браудер считался врагом путина № 1, поэтому сегодня для меня большая честь работать с ним. Мы познакомились на Экономическом форуме в Давосе, когда он рассказывал о своей многолетней войне с российским коррупционным преступным режимом. В настоящее время мы вместе работаем над процессом конфискации активов РФ в разных юрисдикциях.

В своей новой книге «Арест активов» Билл Браудер отмечает: «История дела Магнитского — это важный урок для всех нас в эти трудные времена. Урок состоит в том, что если не остановить преступника у власти в самом начале его пути, то рано или поздно он станет военным преступником и тогда остановить его будет крайне тяжело». С ним невозможно спорить.

Сергей Магнитский — юрист инвестиционного фонда Билла Браудера Hermitage Capital. Он обнаружил и обнародовал масштабную схему по похищению и отмыванию $230 млн компенсации налогов в России. В ноябре 2008 года Магнитского арестовали в Москве, через год он скончался в больнице СИЗО «Матросская тишина» при невыясненных обстоятельствах. Билл Браудер утверждает, что Магнитского пытали и до смерти забили дубинками.

Билл Браудер 10 лет боролся, чтобы доказать и наказать путинский режим за смерть Сергея Магнитского. И на каждый шаг господина Браудера Кремль придумывал новые попытки, как это остановить. В россии его обвинили в финансовых преступлениях, пытались объявить в международный розыск через Интерпол и это почти сработало: в Испании Браудера арестовывали. Ему десятки раз угрожали убийством, планировали похищение, в россии он заочно приговорен к реальным срокам. Информатор г-на Браудера в россии умер при загадочных обстоятельствах. Оппозиционные политики, поддерживавшие Акт Магнитского, либо мертвы, либо на них совершались покушения. Юристов, чиновников и журналистов, которые помогали Браудеру или освещали его деятельность, подкупали или запугивали.

Путь Билла Браудера — это борьба не только с коррумпированной РФ, но и международной бюрократией и агентами Путина во всем мире. Ведь кремлевские преступники не жалели времени и денег на зарубежных юристов, банкиров, пиарщиков и следователей.

Акт Магнитского — очень болезненный удар для российской коррумпированной элиты. Простая, но в свое время новаторская идея — запретить въезд в страну, арестовать все имущество и счета конкретным людям. Билл Браудер прекрасно понимал, что российские чинуши высшего ранга украденные деньги тратят вне дома: их дети не учатся в россии, их жены и любовницы не делают покупки в подмосковные магазины, сами они выпивают и гуляют не на курортах Краснодарского края. Для этого они ездят в США и Европу.

Сам г-н Браудер в своей книге пишет, что Закон Магнитского в ЕС стал для путина кошмаром в реальности, ведь поставил под угрозу кремлевское богатство и власть. Поэтому путинисты не гнушались ничем, чтобы остановить принятие документа. Не вышло. Сейчас он действует в 34 странах мира и касается не только причастных к смерти Сергея Магнитского, но и других преступлений против демократии, а в перспективе — и за войну против Украины.

Часто мы получаем поддержку там, где ее не ожидаем

Когда Билл Браудер смотрит на наши попытки конфисковать российские активы в пользу Украины, он видит нас в начале пути, который он прошел. Работа, проведеённая командой Браудера для привлечения причастных к смерти Магнитского к ответственности и санкционному наказанию, колоссальна. Это опыт, который должна использовать для себя Украина. Вот почему:

1. Нам придется пройти аналогичный или даже более сложный путь, чтобы все приспешники кремля, насильники, убийцы были не только наказаны международными судами, но и не могли укрыться и спокойно жить в странах Запада.

2. Когда поддержка международных партнеров опирается на вопросы «де взять деньги?», нам нужно настаивать забирать эти средства из российских активов, которые частично конфискованы, но должны быть переданы Украине.

3. Несмотря на то, что мы говорим одним голосом, наши международные партнеры — это разные страны с разными политическими ситуациями. И то, как отличается политическое поле Франции и Канады — поразительно.

— Процесс наказания и восстановления справедливости очень долгий. Браудер идет по этому пути уже 10 лет, но еще есть куда двигаться: он до сих пор добивается принятия Акта Магнитского Японией, Новой Зеландией, Южной Кореей и ЮАР.

— Хотя процесс долгий и сложный, будет результат, который действительно стоит усилий.

— В книге Браудера есть цитата: «Если бы удалось снять занавес секретности с каждого западного банка, то по моим расчетам сумма грязных денег, выведенных из России с момента прихода к власти Путина, составила бы $1 триллион, а возможно, и гораздо больше».

История Билла Браудера меня лично научила, что когда ты борешься за справедливость, ты получаешь поддержку людей. За последние полгода я посетила более 20 стран мира, где вела переговоры с парламентариями, экспертами, юристами, финансистами по конфискации российских активов. Независимо от политических взглядов, они прекрасно понимают, что это the right thing to do. И часто мы получаем поддержку там, где ее не ожидаем. Открывается та дверь, которая была закрыта десятилетиями.

Вопреки различным аргументам скептиков, я убеждена, что США примут все необходимые решения для конфискации российских активов. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, с которой я имела честь встретиться в Вашингтоне, проявляет максимальную поддержку и решительность, а соответствующий законопроект уже есть в Конгрессе США и сейчас идет процесс согласования поправок.

Для США речь идет о деньгах российских олигархов, которые сейчас хранятся в разных банках, и деньгах Центрального банка России (минимум $200 млрд).

Это решение станет не просто очень болезненным ударом по россии, но и огромным шагом вперед и сигналом всем тем, кто вздумает нападать и развязывать войны. У нас не должно быть иллюзий, что завтра все $500 млрд со счетов в США, Великобритании и ЕС станут частью украинского бюджета. Это долгий болезненный процесс, но я верю в успех.

