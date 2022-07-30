Марк Леонард

Марк Леонард

Британский политолог, директор Европейского совета по международным отношениям

Совсем другая позиция. Как в Китае оценивают войну в Украине

30 июля, 10:00
Эксклюзив НВ

Там, где мы видим героическую самозащиту основанного на правилах порядка, другие наблюдают последний вздох западной гегемонии в мире, быстро становящемся многополярным

В то время как люди на Западе рассматривают войну России как атаку на порядок, основанный на правилах, китайские исследователи видят в ней еще один предвестник окончания американской гегемонии. Хотя американцы и европейцы могут спорить с этой позицией, было бы ошибкой не воспринимать ее всерьез.

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Является ли вторжение России в Украину лишь первым в череде конфликтов, которые в ближайшие годы сделают Европу похожей на Ближний Восток? На прошлой неделе китайский ученый, пожелавший сохранить анонимность, задал мне этот вопрос, и его рассуждения показали, насколько иначе незападные люди относятся к войне, которая меняет европейский геополитический порядок.

Разговаривая с китайскими учеными, чтобы понять, как они видят мир, я обнаружил, что они начинают анализ с принципиально иной позиции, чем многие на Западе. Дело не только в том, что они скорее возлагают вину за войну в Украине на расширение НАТО, нежели на Кремль. Самое важное заключается в том, что многие из их основных стратегических предположений также противоположны нашим собственным.

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Теги:   США Китай Война России против Украины

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