Хочу как в Вене: как украинским городам достичь уровня лучших 21 июля, 11:48

Если Вена занимает лучшую позицию благодаря своей культуре, инфраструктуре и социальной политике, то украинские города существенно проигрывают в этих критериях

Вену уже не впервые признают лучшим и самым комфортным городом для жизни во всем мире. В этом году столица Австрии заняла первенство в рейтингах Monocle Magazine Quality of Living Index и The Economist Intelligence Unit Liveability (EIU). Monocle назвал Вену «историческим городом, который смотрит в будущее», а в рейтинге EIU он получил почти идеальную оценку — 99,1 из 100. Успех Вены объясняют «исключительным сочетанием» стабильности, богатой культуры и развлечений, надежной инфраструктуры, образцового образования и медицинских услуг. Единственная большая неудача для австрийской столицы — это отсутствие крупных спортивных событий.

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Если Вена занимает лучшую позицию благодаря своей культуре, инфраструктуре и социальной политике, то украинские города существенно проигрывают в этих критериях. До большой войны виднелись определенные изменения, но и запрос на качественные преобразования был больше.

В этом году Киев вернулся в рейтинг EIU (после года перерыва из-за войны). Сейчас столица Украины заняла 165 позицию, а это — восьмое место с конца. Город оказался между Дуалой (Камерун) и Хараре (Зимбабве). В своем отчете аналитики отмечают, что показатель столицы Украины упал на 5,9% пунктов с 2021 года из-за войны, которая негативно повлияла на стабильность, инфраструктуру и общие условия жизни. В то же время, все украинские города нуждаются в изменениях, не только фасадных, а фундаментальных. Чтобы хоть немного приблизиться к Вене.

Города без пластиковых балконов

Австрийская столица умеет уважать культуру и памятники архитектуры. В городе сосуществуют сотня музеев, 250 художественных галерей, три оперных театра, 120 музыкальных и театральных сцен и тому подобное. Кажется, невозможно вместить больше культуры в город с населением менее двух миллионов человек.

В городе хорошо сочетается современная и историческая инфраструктура, что делает жизнь его жителей комфортной и привлекает иностранцев, а прекрасно сохранившаяся архитектура стала одной из причин, почему в этом году он возглавил Глобальный индекс удобства. Там особое внимание уделяют городскому планированию и сохранению исторического наследия. Поэтому в городе не увидишь огромных рекламных вывесок на старых зданиях или перекрашенных стен, которые нарушают ансамбль архитектурного планирования, или же так называемых МАФов прямо посреди центральных улиц. Вряд ли города «киоскового типа» или фасадами с пластиковыми балконами войдут в рейтинги лучших.

Сейчас столица Украины заняла 165 позицию, а это — восьмое место с конца

После того, как в июле 2017 года «исторический центр Вены» был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, муниципальные власти начали сосредотачивать планирование высоких зданий на значительном расстоянии от исторического центра, а именно в районе на другом берегу Дуная.

К сожалению, планирование, характерное для Вены, не так активно реализуется в украинских городах: громкие и длительные скандалы связаны именно со строительством: в городах исчезают скверы, появляются здания-монстры, а высотки искажают городскую панораму. Так, уже 10 лет тянется скандальная история вокруг «дома-монстра» на столичном Подоле. Здание «Подол Престиж» на углу улиц Нижний Вал и Константиновской возводили без разрешений на работы и с нарушением государственных строительных норм. Поэтому вместо разрешенных восьми этажей, застройщик возвел — 12. Сейчас дом в эксплуатацию не ввели. Зато в июне этого года суд назначил очередную экспертизу этого здания в историческом центре Киева.

Истории скандальных застроек присущи не только столице. В Ивано-Франковске разгорелся скандал вокруг реконструкции гостиницы «Днестр» в центре города. За несколько лет реставрации памятник архитектуры местного значения стал выше на этаж, изменил цвет крыши и фасада, а старые деревянные элементы заменили бетонными. Такие изменения вызвали волну возмущения у горожан, которые призывают власти помешать такой реконструкции.

Между тем в Тернополе активисты призывают остановить «незаконную реконструкцию» памятника архитектуры — бывшего Доминиканского монастыря 1749 года. На сайте Кабмина даже появилась петиция о сохранении памятника. Ведь после восстановления в здании должны появиться еще два этажа, а это, по закону, противоречит определению понятия реставрация, и является реконструкцией.

В противовес Вене, в украинских городах наследие обесценивают или разрушают. И это уже не об опыте или реформировании, а об отношении к памятникам как таковым и о соблюдении законов, которые до сих пор удается обойти.

Дышать воздухом

Вена активно реализует программы защиты климата. Ее еще называют одним из самых зеленых крупных городов мира — говорят, 53% территории занимают насаждения. Просто в самом центре столицы можно насладиться природой — это и многочисленные скверы и парки на бульваре Рингштрассе и большой общественный парк Пратер на берегу Дуная, площадь которого 6 км².

Поскольку Австрия стремится к 2040 году достичь углеродной нейтральности, ее столица гордо держит экологическую репутацию. Примерно треть энергетических потребностей города покрывается за счет возобновляемых источников. Например, Дунайская электростанция обеспечивает электроэнергией половину всех домов в столице. А венскую систему управления отходами считают передовой международной практикой. Мусоросжигательный завод Пфаффенау превращает бытовые отходы в электроэнергию и тепло для отопления около 75 тысяч венских домохозяйств. Городской департамент утилизации отходов, уборки улиц и автопарка — MA 48 — имеет культовый статус в Вене. Недаром столица Австрии — одна из самых чистых в Европе.

Чистый и экологичный город — непременное условие хорошего качества жизни. К сожалению, еще до войны украинские города не отличались своей экологичностью. Страна заняла 52-е место из 180 в прошлогоднем Индексе экологической эффективности. Впрочем, боевые действия нанесли еще больший вред окружающей среде, ведь каждый взрыв ракеты или снаряда загрязняет воздух, воду и почву токсичными веществами. Если раньше существенными факторами загрязнения воздуха были транспорт и выбросы на промышленных предприятиях, то сейчас это пожары из-за обстрелов рф.

В Минприпроды говорят, если в 2021 году в атмосферу было выброшено около 2 тонн токсичных веществ, то только за полгода войны выбросы составили 46 млн тонн. Кроме того, в результате ракетных ударов 40 украинских нефтебаз было уничтожено, а из-за пожаров в атмосферу попало более 499 тыс. тонн токсичных веществ. К сожалению, это не конечная цифра, а потому план послевоенного восстановления прежде всего следует разрабатывать в соответствии с принципами зеленой экономики и развития с низким уровнем выбросов.

Кроме того, военные действия привели к резкому увеличению количества отходов. В начале лета 2023 года только количество строительного мусора достигло 450 тыс. тонн. Поскольку значительная часть таких отходов пригодна, то в апреле городские головы Ирпеня и Бучи подписали меморандумы с Ассоциацией переработки отходов Украины и Литовской ассоциацией сноса. Компании специализируются на том, что собирают лом, утилизируют и сортируют строительные отходы и перерабатывают их для повторного использования. Большие объемы мусора сейчас стали вопросом национальной безопасности — хотя до большой войны переработка мусора не была приоритетом. Поэтому 95% твердых бытовых отходов общины закапывали на полигонах. Сейчас позволить себе такого мы не можем.

Защищены от всех опасностей

Австрия известна высокими позициями в Глобальном индексе мира. В этом году страна вошла в первую пятерку рейтинга. А впечатляюще низкий уровень преступности в Вене, самый низкий за последние два десятилетия, способствовал повышению чувства безопасности в городе. Согласно этому рейтингу, насильственные преступления и убийства составляли самую низкую долю преступности и были почти незаметны по сравнению с другими странами. Антиобщественное поведение в городе — редкость, здесь низкий уровень краж и вандализма. Город в значительной степени выигрывает от регулярных полицейских патрулей и экстренных кнопок на станциях метро, с помощью которых можно вызвать помощь.

Между тем Украина в рейтинге мира оказалась на 157 месте — тогда как год назад это было 153 место, а в 2021-м — 142 позиция. Причина стремительного падения позиций нашей страны — полномасштабное вторжение России, которое привело к массовому насилию и нарушению прав человека.

На фоне большой войны в Украине вопрос безопасности — это не только о низком уровне преступности, но и о самой среде современного города. В последние годы в городах значительно увеличилось количество камер наблюдения, появились центры обработки данных, но теперь еще и речь идет о сети бомбоубежищ в каждом городе. И хотя нет стопроцентной защиты от ракеты или дрона, но здания должны иметь повышенный уровень безопасности, а укрытия — быть пригодными для пребывания людей. Потому что, к сожалению, за более чем полтора года полномасштабной войны мы столкнулись с тем, что почти треть убежищ оказалась без доступа для людей или непригодной для использования. Совет нацбезопасности признал неудовлетворительной готовность укрытий в 11 городах и нескольких областях. В частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе. Зато надежные укрытия уже станут нормой строительства нового жилья, учитывая неподвластность соседнего государства никаким международным нормам и соглашениям.

От авто к людям — правильная мобильность

Эффективная система общественного транспорта — одна из визитных карточек Вены. Особенно поражают быстрые, чистые и с малым интервалом движения поезда, трамваи, метро и автобусы. Система работает в режиме 24/7, охватывает практически все районы города и пригорода. Венский общественный транспорт Wiener Linien объединяет пять линий метро, почти 30 трамвайных линий и около 130 автобусных, охватывающих общую длину более тысячи километров. Все станции Вены используют «систему честности». Это означает отсутствие барьеров для билетов или официальных проверок билетов, как турникеты в украинском метро или кондукторы в троллейбусах.

Кроме того, город привлекает большим количеством пешеходных и велосипедных дорожек. По состоянию на начало 2023-го, сеть города охватывала более 1720 км маршрутов с более 56 тысяч парковочных мест для двухколесных. Для велосипедистов даже существует печатная и онлайн карта Вены, а также специальное приложение для ориентации в городе. Благодаря такой инфраструктуре только треть горожан выбирает поездки на собственных автомобилях. А это означает уменьшение загрязнения воздуха и пробок в городе.

Между тем, в Украине до сих пор ездят маршрутки. Топливный кризис в первые месяцы войны, когда оккупанты били по нефтебазам, показал важность «зеленого» транспорта, который мог передвигаться по городу. Так, по данным Google Trends, поиск «электросамокат» в мае 2022-го был в 2,5 раза выше, чем в мае 2021-го. Осенью, когда РФ начала атаковать энергетическую инфраструктуру, многие города вынуждены были отказаться от троллейбусов и трамваев, а выпустить на маршруты автобусы. И это стало еще одним уроком для власти на местах. Хорошо было бы, чтобы большинство этих автобусов были не с двигателями внутреннего сгорания, а — с автономным ходом, которые могли бы проехать несколько десятков километров без подключений к электричеству.

На фоне войны власти Чернигова решили трансформировать общественный транспорт. Вражеские обстрелы города разрушили 50% троллейбусной контактной сети, протяженность которой 110 км, повредили автобусы и троллейбусы. Теперь в Чернигове новая транспортная сеть, а на улицах стало больше больших автобусов вместо микроавтобусов, которые ездили «от дома до дома», а внедрение электронного билета позволило запустить пересадочный талон. В планах местных властей — закупка батарейных троллейбусов с запасом хода до 20 км.

Ведь увеличение электрического транспорта на улицах — один из важных шагов не только на пути к удобству, но и к экологичности. Зато в Харькове зафиксирован демонтаж трамвайных путей, который уже негативно оценили иностранные специалисты. Во время Львовского урбанистического форума Микаэль Колвилл-Андерсен, известный эксперт по городскому дизайну отметил, что Харьков имеет ужасное транспортное планирование. Пока враг беспощадно уничтожает украинские города и общины, мы должны приложить все усилия, чтобы не разрушать их изнутри — плохим градопланированием, узакониванием незаконного, предоставлением преимущества автомобилям, а не людям, возведением бетонных гетто ценой уничтожения парков. В то же время, все мы хотели бы жить так, как в Вене.

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