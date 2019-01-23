Как я пришел с войны. И начал новую 23 января, 10:36 1368 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Возвращение к мирной жизни было, мягко говоря, не самым приятным моментом в моей биографии

Наприкінці 2015 року я прийшов з війни. Та з війни ще не повертався. Повернення до мирного життя було, м’яко кажучи, не з найприємніших моментів моєї біографії. Тим паче, бойові дії не припиняються вже п’ятий рік і відчуття, що я повинен бути там до перемоги, не полишають мене дотепер. Але з війни окопно-фронтової я поступово перейшов до війни бюрократично-політичної. Остання за своєю сутністю не загрожує (принаймні на перший погляд) моєму життю і здоров’ю, але є не менш жорстокою та виснажливою.

Першим шоком мого приходу в мирне життя був момент, коли я прийняв першу пацієнтку на чергуванні у відділенні ургентної хірургії в глибоко тиловій лікарні Ужгороду. Я «обламався», коли відправив пацієнтку в операційну. Медсестра сказала: «А де все забезпечення для операції?». Тобто шприци, пластирі, бинти, анестетики і далі по списку.

Мені стало так незручно перед пацієнткою. За півтора року воєнної хірургії у моїх пацієнтів жодного разу не виникла ситуація, щоб для них чогось не було зі забезпечення, щоб пацієнт – і воїн, і мирний житель – не отримав екстрену медичну допомогу, чи його би відправляли в аптеку за якимись ліками. Там, де за логікою не мало бути нічого, було все. Яким чином це все організовувалось на фронті – окрема історія волонтерського і добровольчого руху України. Та в мене після повернення з війни відбувся когнітивний дисонанс. Чому там, в умовах нестачі ресурсів, відсутності досвіду, зруйнованої логістики та невідпрацьованої «нормативки» можна було організувати надання екстреної медичної допомоги належної якості для кожного, а повернувшись у мирне життя, де працює законодавство та є всі умови для розвитку охорони здоров’я, цього не відбувалося?

Там, де за логікою не мало бути нічого, було все

Значить щось у цій вертикалі було не так. Значить організацією охорони здоров’я на фронті і організацією охорони здоров’я на мирній території України займалися принципово різні люди. Цю паралель можна проводити по всім галузям.

Переважна більшість людей, які у 2014-2015 роках будували медицину фронту, були добровольцями. Фронтові медики переважно були добровольцями, а логістами та фандрейзерами – волонтери. І організація надання медичної допомоги з такими провайдерами відбувалась, відверто кажучи, на спаленій землі, де крім розбитих лікарень та відчайдушних місцевих медиків, які не втекли від бомбардувань, більше нічого не залишалось. І крок за кроком, спотикаючись, падаючи і знову встаючи, організація надання медичної допомоги по всій лінії зіткнення стала на правильний шлях. Медики вчилися і розвивалися, налагоджували командну роботу та розбудовували нову логістику і шляхи евакуації. І результатом цієї трансформації стала разюча різниця у смертності від поранень, яка була у 2014-2015 роках, та яка є у 2017-2018-х. У перший рік війни важкопоранені мали мінімальний шанс на порятунок життя, зараз же рятують переважну більшість поранених.

Після повернення до мирного життя у мене була неабияка мотивація до дій. Я розумів, що саме від кожного небайдужого залежить майбутнє медицини України. У своїй роботі хірурга я почав використовувати досвід, який отримав на фронті. Почав активно читати літературу з доказовою базою та навчатися на тих курсах, які є не для «галочки» і «папірців», а радикально змінюють підходи до порятунку життя. Це було певним викликом, бо моя логістика не сходилась з логістикою лікарні, в якій я працював, та й з логістикою системи охорони здоров’я взагалі.

І єдиний вихід із цієї ситуації – розпочати зміну самої системи. За всіма напрямками, у всіх галузях економіки та державної служби протягом останніх постмайданних років почалася інвазія небайдужих – тих, хто так чи інакше пройшов Майдан і фронт. Ці люди принесли нову якість, нові принципи, підходи та бачення розвитку країни. За ці роки не всюди вдалося досягти бажаного, не всюди спрацювало, не все трансформувалося. Але Україна вже отримала принципово нову якість державотворення. І вже ні в кого не виникає сумніву, наприклад, про потреби публічних закупівель через систему ProZorro, чи декларування доходів, витрат і майна кожного чиновника в системі електронних декларацій.

У 2016 році Україна вперше за часи незалежності отримала ту команду в системі охорони здоров’я, яка насмілилася посягнути на «святе». На ту галузь, яка була недоторканою для будь-яких трансформацій.

Наприкінці 2016 року я долучився до «команди-камікадзе». Коли я прийняв рішення піти працювати в МОЗ, то чудово розумів, що після цього мене вже ніяка «свята вода не змиє». Бо якщо нам вдасться поміняти систему та запустити незворотні зміни в розвитку медичної галузі – вороги нам цього не пробачать. І буде створено безліч інцидентів, які скомпрометують кожного, хто буде безкомпромісно боротися до перемоги. А компромісів зі старою системою бути не може, бо вона як смертоносна інфекція – спочатку інфікує, розвивається в тілі господаря, а потім його вбиває. Вакциною від такої інфекції для змінотворців є ті пережиті за останні 5 років події, які не залишили нас байдужими.

Вже пішов третій рік моєї війни в урядовому кварталі. І в цій війні ми зобов’язані перемогти.

Трансформація медицини стартувала і ми вже досягли перших точок неповернення. Не зупиняємося і лупаємо цю скалу всупереч обставинам. Тому що за сім сотень кілометрів на схід від урядового кварталу триває війна в холодних сирих окопах, де наша армія і кожен захисник та захисниця дають нам шанс будувати нашу країну.

І не можна зупинятися і сходити з дистанції: це не спринтерський забіг, а довгий і виснажливий марафон державотворення. А після перемоги кожен воїн має повернутися в нову та успішну Україну, за яку віддавав своє життя і здоров’я.

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