Украина снова нас удивит. Чего ждать от ВСУ в этом году 2 марта, 08:50 Эксклюзив NV

Почему у России были столь катастрофические 12 месяцев — и чего ждать дальше

Когда год назад обветшавшая российская армия вторглась в Украину, очень немногие давали защитникам шанс на победу. В конце концов, они восемь лет безуспешно пытались бороться с пророссийскими сепаратистами (активно поддерживаемыми Москвой) на востоке своей страны. Тем временем Россия демонстративно развивала и модернизировала свои вооруженные силы и применяла их с наглядным результатом в Сирии.

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Аналитики, сосредоточенные на предполагаемом «гибридном» «подходе России к войне», не смогли оценить две вещи. Во-первых, блестящее снаряжение и умные слова не создадут армию. Во-вторых, вооруженная нация, объединенная, мотивированная и хорошо управляемая, представляет собой очень грозного противника.

Российские войска хорошо выглядели на параде, но за ярким фасадом и униформой армия была разъедена коррупцией, взяточничеством и неэффективностью.

Людей, экипированных современным оборудованием, возглавляли генералы, не соблюдавшие важный принцип, согласно которому планирование и подготовка предотвращают плохие результаты. Войска не были обучены должным образом или не были обучены вообще, и мало знали или совсем не знали, что им нужно делать.

Такое планирование должно включать в себя глубокое понимание среды, в которую они собираются погрузиться — это называется «разведывательной подготовкой поля боя». Кстати, хотя западные генералы, возможно, и дают умные комментарии на эту тему, они допустили точно такие же ошибки в своих катастрофических войнах на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Война превратилась в состязание в стиле Первой мировой войны

Первые признаки появились, ещё когда на аэродроме Гостомель под Киевом были уничтожены части элитных российских воздушно-десантных войск. Всего за месяц хаотичные и разваливающиеся российские колонны были отброшены от Киева.

Пользующаяся большим уважением хваленая российская танковая бригада потерпела поражение в битве за Чернигов от украинской бронетанковой части, которая была в десять раз меньше ее по численности — и это лишь одно из целого ряда позорных поражений московской военной машины.

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