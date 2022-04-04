Война, борьба, победа. Об украинской дипломатии военного времени 4 апреля, 17:43 Цей матеріал також доступний українською

Фронт для дипломатической работы и инициативности со стороны Украины сейчас как никогда широк

По Украине прокатывается небывалая волна общественной солидарности и национального патриотизма. Сегодня утром, в 9−00, когда вся страна вспоминает погибших воинов и гражданских лиц, я шел по малоизвестной улице Киева. Ни души вокруг. И вот — на балконе девятиэтажки появляется мужчина и играет на гуцульской сопилке украинский гимн. Это было лучшее исполнение главной песни страны, которое я когда-либо слышал.

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Для нынешней общественной солидарности существует один ключевой риск — несогласие по поводу силы, объемов и масштабов международной помощи для Украины со стороны стран Запада. В основе этого риска — несогласие, а то и просто непонимание того, как устроена глобальная архитектура безопасности и как работает мировая дипломатия в условиях войны.

Все мы слышали, а то и порой соглашались с тем, что и ООН — «беззубая организация», и ОБСЕ — «недостаточно проукраинская», и НАТО превратилось в «дискуссионный клуб».

Давайте разберем по полочкам. ООН — это последний рубеж мировой дипломатии. Не первый, подчеркну, а последний. Отход к последнему рубежу осуществляется тогда, когда двусторонние и многосторонние дипломатические ходы, включая санкционные пакеты, по тем или иным причинам не работают.

ООН — единственная глобальная организация, способная выстроить максимально широкий, всемирный консенсус по поводу российской войны. И это будет не привычный консенсус привычных стран-союзников Украины, но и стран вроде Бразилии или Сингапура, например, с которыми украинская дипломатия пока не продвинулась слишком далеко в построении двусторонних отношений. Напомню, ООН уже осудила агрессию РФ против Украины — чуть ли не единогласно, за исключением стран из оси влияния России.

ОБСЕ — это не ООН и не НАТО, поэтому ожидать от этой организации действий из арсенала того же Северо-Атлантического Альянса не стоит, это будет неправильно. ОБСЕ занимается прежде всего сбором данных для анализа характера войны с целью использования этой информации для гуманитарных миссий. Однако, как и ООН, ОБСЕ обладает мандатом организации миротворческих миссией с участием военнослужащих в «голубых касках».

ООН — это последний рубеж мировой дипломатии

Впрочем, можно в целом согласиться, что украинский офис ОБСЕ времен одного из его руководителей Александра Хуга не был в полной мере эффективной организацией и мог бы достичь большего в донбасском урегулировании, если бы пользовался принципом «не буква, а дух закона». Впрочем, посол США Мари Йованович таки наградила в свое время Хуга высокой американской наградой за его усилия, потому что сотрудники ОБСЕ регулярно проявляют личный героизм на территории ОРДЛО.

Следующим фактом, который вызывает недовольство многих украинцев, является позиция немецкого правительства. Напомню, что МИД Германии возглавляет Анналена Бербок, представительница Партии зеленых, а у этой политсилы подчеркнуто проукраинская позиция. Во многом благодаря Бербок Северный поток — 2 так и не заработал, причем на стадии готовности практически в 100%, что являлось очень взвешенным ходом. Россияне израсходовали на строительство трубы весь объем заявленных средств, а газ по трубе так и не пошел.

Второй момент касается формального отказа Бербок и правительства Германии обеспечить Украину немецким вооружением, включая поставки от третьих стран, накануне начала войны 24 февраля. Вот здесь я склонен видеть скорее хитрый ход Бербок, нежели отсутствие солидарности с Украиной. Своим публичным отказом предоставить Украине вооружение в начале февраля Бербок достигла того, что Министерство обороны РФ в своем подсчете «арифметики войны» — то есть соотношения оснастки и личного состава группы нападения против показателей группы защиты — исключила немецкое оружие.

А уже 26 февраля Германия отправила в Украину противотанковые вооружения и системы ПВО, что стало для нее практически беспрецедентным шагом. Дело в том, что законодательство, которое ФРГ должна была принять после завершения Второй мировой войны и по результатам Нюрнбергского процесса, весьма ограничивало эту страну в ее оборонной политике, в вопросах военно-технического сотрудничества. Аналогичное пацифистское законодательство, закрепленное в Конституции, имеет Япония, в связи с чем эта развитая восточно-азиатская демократия оказывает Украине прежде всего экономическую помощь.

Да и в целом, каждый раз, когда возникают вопросы по поводу действий и заявлений Бербок либо же ее шефа — канцлера Олафа Шольца — сперва надо предположить, что все на самом деле может быть намного хитрее со стороны немцев, чем о том говорит поверхностный анализ фактов и дипломатической риторики. Ни Шольц, ни Бербок не страдают от отсутствия правильных европейских ценностей либо же от недопонимания важности наказать Россию за агрессию против Украины.

Несколько замечаний о дипломатической риторике. В своем свежем телеинтервью, которое транслировал канал Украина 24, Андрей Ермак, глава Офиса президента, сказал такую вещь: «Мы закончим эту войну, а мир уже никогда не будет таким, каким он был».

Давайте проанализируем, на что стоит обратить внимание в этой фразе, сказанной очень важным человеком в системе украинской политики. «Мы закончим войну» — это один из вариантов политического прогноза ситуации. Альтернативами для этого варианта являются сценарии «Мы победим в войне» и «Мы восстановим мир в Украине». Подобные нюансы имеют большую роль в риторике политиков первого эшелона власти.

«Мир уже никогда не будет таким, каким он был». В этой фразе, на мой взгляд, читается разочарование Ермака теми алгоритмами глобальной архитектуры безопасности, который существовали до начала 2022 года и даже до начала скопления российских войск на украинских границах весной и осенью 2021-го.

На первый взгляд обе фразы — вполне общие, но в обоих присутствует важный дипломатический смысл. Умение читать подтекст, несколько слоев значений в каждом из сказанных слов — важное умение для человека, искренно желающего разобраться в тонкостях международной дипломатии.

Последнее по счету, но не по значению замечание об отношении украинского общества к мировой дипломатии, — это ожидание реакции на события в Буче. Напомню, что, согласно данным ВСУ, российские солдаты уничтожили в этом городе неподалеку от Киева большое количество мирного населения.

Очень важно понимать, что жизни убитых жителей Бучи уже не вернуть, к сожалению. А вот упредить повторение бучанского сценария в Херсоне, Мелитополе или Мариуполе — можно. Именно поэтому Западу в реагировании на ужасы, произошедшие в Буче, необходимо действовать асимметрично.

Асимметрично — это означает не отвечать тем же масштабом санкций, который соответствовал бы масштабу трагедии, ведь трагедия напоминает геноцид Сребренице или Руанде. Если использовать оставшийся арсенал санкций уже сейчас, после событий в Буче, то в резерве ничего не останется — и ничто не остановит кремлевского диктатора Владимира Путина от того, чтобы устроить Сребреницу еще в каком-то украинской городе или поселке.

Однако санкции, конечно же, должны быть — и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 3 апреля уже завила, что такой пакет санкций уже готовится. На мой взгляд, речь должна идти прежде всего о прекращении торговых отношений стран ЕС с Россией.

Это и отказ от покупки газа, нефти, а также аграрной продукции. Так, Россия, как и Украина, — достаточно крупный поставщик кукурузы для ЕС, хотя у Украины в этом сегменте большое преимущество. Помимо этого, стоит отказаться от закупки российских минеральных удобрений, на чем Россия может серьезно зарабатывать, ведь для производства азотных (нитратных) удобрений необходим природный газ. По этой технологии, кстати, работает Одесский припортовый завод в Украине, а также предприятия Дмитрия Фирташа, выдачи которого требуют США.

Цена на минеральные удобрения на европейских рынках уже выросла, так что Россия на таких ценах точно способна хорошо зарабатывать, производя нитраты для почвы, для аграрного сектора. Важно не дать России наполнить свой госбюджет на продаже минеральных удобрений.

Лучшей мерой по долгосрочной защите Украины сейчас было бы вступление страны в Евросоюз, а также, по возможности, в еврозону.

Евросоюз имеет не только экономические программы сотрудничества, но и программы по безопасности, которые раньше имели поддержку только со стороны французского президента Эммануэля Макрона, вызывая критику со стороны немецкого лидера Ангелы Меркель. Теперь же лидеры Германии — Шольц и Бербок — поддерживают идеи Макрона, равно как и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Что касается вступления в еврозону, то это обеспечило бы финансово-экономическую безопасность Украины, сделало бы более дешевыми кредиты, ограничило бы инфляционные риски.

Но стоит помнить не только об интересах Украины вступить в ЕС, но и об интересах самого ЕС предоставить членство Украине. Брюссель может быть заинтересован в расширении торгового сотрудничества с Киевом, в открытии украинской инвестиционной среды для европейского капитала через широкомасштабную приватизацию государственных активов, особенно в сфере энергетики и, возможно, оборонного производства.

Что касается интересов Европейского центрального банка пустить Украину в зону обращения евро, то ЕЦБ очень важно создать исторический прецедент того, как единая европейская валюта меняет к лучшему экономику развивающейся страны, чтобы такие страны-члены ЕС, как Польша и Болгария, тоже согласились ввести евро.

Именно из-за нежелания вводить евро экономика Британии, к примеру, не ощутила положительного эффекта от членства в Евросоюзе. Однако британский фунт — это не украинская гривна и не польский злотый, а очень мощная валюта, которая имеет не только право существовать отдельно от монетарной власти ЕЦБ, но и должна это делать, чтобы быть альтернативой такой монетарной власти в том случае, если на европейском финансовом рынке возникнут существенные риски для евро. На данном этапе такие риски маловероятны.

Победа партии Fidesz Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, скорее всего, создаст трения при приеме Украины в ЕС, но вряд ли сможет этот процесс заблокировать или даже существенно замедлить. Орбан — далеко не самый влиятельный европейский политик. Вот если бы Шольц был против вступления Украины в Евросоюз — тогда бы у нашей страны точно ничего не получилось.

Дипломатия — это наука сложная. Здесь нужно уметь спешить не спеша, делать «ходы конем» и рисковать, взвешивая математику рисков и возможностей по формулам международного права. К дипломатии не надо относиться поверхностно, а к дипломатической риторике — как к уличным лозунгам.

Украине и украинцам необходимо активней выполнять свою международную роль, замечая прежде всего соседей — Беларусь и Молдову. По белорусскому направлению следует работать с лидером оппозиции Светланой Тихановской, а по молдовскому — обеспечивать военно-технической экспертизой правительство Майи Санду, чтобы минимизировать риски для Кишинева, исходящие от российского контингента в Приднестровье.

Для всего мира наша страна сейчас — пример того, как нужно отстаивать свою независимость, свою территориальную целостность и свои геополитические интересы. Этим надо умело воспользоваться.

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