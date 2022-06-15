Впервые за 30 лет. Что украинцы думают о будущем Украины 15 июня, 15:56 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Украинское общество изменилось настолько существенно, что я бы сказал: за эти три месяца оно изменилось больше, чем за 30 лет до этого

Украинское общество изменилось настолько существенно, что я бы сказал: за эти три месяца оно изменилось больше, чем за 30 лет до этого. И об этом свидетельствуют не только мои наблюдения, но и социологические исследования.

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Если оценивать результаты таких исследований, то можно сказать, что, прежде всего, в Украине принципиально изменилось отношение к своему государству. То есть украинцы наконец-то приняли свое государство. Причем приняли ее не только в абстрактном видении, а именно как страну, которая в своем нынешнем состоянии заслуживает уважения, принятия и высокой оценки, поскольку украинцы увидели, что такое соседи рядом, насколько украинское государство принципиально отличается от того, что творится там, и того, что оттуда несут в Украину.

Еще до войны, в ноябре 2021 года, Институт социологии Украины по методике, разработанной заместителем директора института Сергеем Дембицким, проводил исследование по оценке украинцами своего государства, а в середине мая 2022 социологическая группа Рейтинг это исследование повторила. И вот что принципиально изменилось.

В ноябре 2021 года на вопрос: «Каковы, на ваш взгляд, условия жизни в Украине для большинства населения?» 53% респондентов ответили, что условия в целом плохие, а 38% сказали, что условия в целом удовлетворительные или хорошие. А уже в середине мая 2022-го тех, кто считал условия жизни в Украине, в целом плохими было 28%, а 62% респондентов ответили, что эти условия в целом удовлетворительные или хорошие.

Несмотря на все происходящее, украинцы поняли, что у них было и что они могут потерять

Дело в том, что, несмотря на все происходящее, украинцы поняли, что у них было и что они могут потерять. Приходит осознание, что даже в таких страшных условиях, в которых мы сейчас оказались, страна дает украинцам то, что можно оценивать как удовлетворительные условия. Возможно, это и психологический феномен, но это очень важное осознание большой ценности своего государства.



Более того, в 2021 году на вопрос: «Что вы скажете о достижениях и неудачах Украины, начиная с 1991 года и до сегодняшнего дня?» 53% сказали, что преобладали неудачи, 34% считали, что неудачи и достижения компенсировали друг друга, и только 4% соотечественников заявили, что преобладали достижения. И вот как видят граждане эту же ситуацию сейчас: 30% сказали, что преобладали неудачи, 44% склоняются к мнению, что неудачи и достижения компенсировали друг друга, и 18% уверены, что преобладали достижения.

Видно, как принципиально меняется ситуация и насколько меньше стало тех, кто уверен, что преобладали неудачи: если в 2021 году таких было абсолютное большинство, то уже сейчас их меньше трети.

Есть еще один интересный вопрос: «Что вы думаете о будущем Украины?» Дело в том, что оценки оценкам, но представление человека о будущем определяет то, связывает ли он свое будущее с будущим страны. Ведь можно считать, что у государства нет перспектив и тогда будет безразлично его будущее, человек будет думать, что оно плохо и не будет связывать свое будущее с этой страной, и как следствие — не будет защищать ее.

Впрочем, смотрите, как изменились результаты. 2021 год: скорее всего, ситуация будет ухудшаться — 35%, ситуация не будет ухудшаться, но вряд ли улучшится — 38%, скорее всего ситуация будет улучшаться — 13%. То есть, уверенных оптимистов в ноябре 2021 года в Украине было всего 13%. А вот результаты 2022-го: скорее всего, ситуация будет ухудшаться — 7%, ситуация не будет ухудшаться, но вряд ли улучшится — 13%, скорее всего ситуация будет улучшаться — 76%.

Следовательно, в этой страшной ситуации, в которой сейчас находится страна, 76% или более ¾ украинцев считают, что ситуация в Украине будет улучшаться. И этот показатель решающий. Это значит, что украинцы сегодня приняли свое государство окончательно и главное, что нет противоречий между регионами. Если раньше у нас, в зависимости от регионов, были принципиальные отличия в оценке будущего Украины, ее общего состояния, культуры, достижений и т. д. , то сейчас такой разницы нет.

Это наглядно показывает: то, что не смогла сделать Украина за 30 лет своего независимого существования, сделала война. Она объединила регионы в уверенности, что Украина будет жить лучше, чем сейчас. Украинцы поверили в свое государство во всех регионах и именно поэтому так сопротивляются агрессору.

О сильных сторонах украинцев

В современной политической науке есть такая категория, как национальная устойчивость. Она показывает способность граждан определенной страны выдерживать проблемы, невзгоды и конфликты, которые могут произойти в этой стране. Соответственно есть высокий уровень национальной устойчивости, а есть низкий.

Я исследовал этот вопрос еще до войны и по комплексу разных показателей продемонстрировал, что уровень национальной устойчивости украинцев достаточно высок, даже несмотря на то, что у них есть негативные оценки многих явлений. Иными словами, украинцы при том, что были большими скептиками по отношению к нынешней ситуации и перспективам, сохраняли высокий уровень устойчивости и адаптивности.

И если война затянется, то именно от этого будет зависеть, выдержим ли мы огромную напряженность и существенные недостатки нашего положения в период войны и сможем ли бороться за победу. Учитывая все, считаю, что Украина может долго сопротивляться и служить для Запада образцом того, как нужно бороться за свою страну и свои ценности.

О слабых сторонах украинцев

Не знаю, с точки зрения гуманизма и цивилизации, слабая ли это сторона, но украинцы не способны к организованному насилию. Этим мы слабее россиян, поэтому нам труднее. Иными словами, если будет команда, россияне будут совершать организованное насилие, несмотря на какие-либо моральные, гуманистические или другие предостережения.

Украинцы так не умеют. Нам приходится противостоять только российской армии, а россияне могут бороться со всеми и с мирным населением также, что мы уже увидели на оккупированных территориях. Разумеется, это имперский народ, унаследовавший традиции Золотой Орды с ее жестокостью, абсолютным безразличием к любым проблемам гуманизма и умением организовывать насилие любого масштаба. Украинцы этому не научились, потому что были вне Орды. И здесь у нас будет проблема, потому что жестокости нам для войны, может, немного не хватает.

Полную версию текста интервью с Євгением Головахой читайте здесь

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