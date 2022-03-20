Суперсила Украины. Пять новых атрибутов нашего бренда 20 марта, 11:31 Цей матеріал також доступний українською

Парадокс, но Украина сейчас мне нравится больше, чем в обычные времена

Потому что украинская нация открыла столько своих скрытых суперсил и супергероев. Нам нужно использовать внимание мира и готовность нас поддерживать прямо сейчас и готовиться к строительству и развитию после победы.

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Главная идея бренда Украина, безусловно, — свобода, воля.

Мы не только представляем весь свободный мир в борьбе с тиранией и диктатурой. Мы являемся эпицентром этой ценности из-за цены, которую платим за свободу прямо сейчас. Украина должна удерживать свободу как главный собственный символ после победы.

Но к этому бренду прибавились новые важные атрибуты.

1. Смелость и стойкость. Мир в восторге от силы нашего сопротивления. Как ВСУ и ТРО, так и невероятной силы духа обычных людей. Украинцы — новые спартанцы. Они не спрашивают, сколько врагов. Они спрашивают, где они". А еще устойчивость миллионов людей, которые сохраняли холодный ум, спасая семьи из-под обстрелов или работая над волонтерскими проектами по укрытиям. Президент, отказывающийся от эвакуации и не боящийся называть вещи своими именами в выступлениях перед политиками крупнейших стран. Люди — вы все Герои.

2. Единство. Не на уровне иерархии с царем, приказами и контролем. Сеть. Гибкая и неразрывная. Я восхищаюсь, как сейчас объединяют усилия украинцы всего мира. Быстрая и мгновенная координация, помощь, поддержка и доверие. Взять, например, профессионалов в международных компаниях лоббирующих cancel culture, наши информационные войска или поиск и закупку бронежилетов по всему миру. Это поражает. Внутренние склоки были главным тормозом нашего развития. Моя мечта сохранить это состояние нации как можно дольше после победы. Главное — мотивация от сердца, а не от руководства.

Главная идея бренда Украина, безусловно, — свобода, воля

3. Скорость. Да! Скорость. Это то, чего так не хватает сейчас западному миру. Медленность раздражает меня ужасно, когда я веду ежедневные переговоры о международной коммуникации с бизнес-ассоциациями или медиа. Мы ведь знаем, что почти все можно сделать за час. Максимум за ночь или сутки. А им нужны недели. Нет почти ничего невозможного, если это действительно нужно. Наша скорость и страсть могут стать нашим конкурентным преимуществом в медленном и холодном мире.

4. Креативность. Способность решать любую проблему эффективно в условиях угрозы и отсутствия стандартных ресурсов. От изготовления коктейлей молотовая дома до перепрофилирования целых предприятий в считанные часы.

5. Юмор. Да, юмор! Так смеяться над врагом, с улыбкой разрушая великоимперский и милитарный пафос, сохранять такой невероятный оптимизм в критической ситуации («доброе утро, мы из Украины!»). Юмор — это оружие. А еще это невероятная психологическая терапия, позволяющая проходить через испытания и страдания, которые здравый смысл не мог даже представить.

А еще для нас важно стать брендом Победителем. Украина = Победа.

Мы должны стать символом победы для всего мира, чтобы навсегда прекратить спекуляции о том, что что-то у нас не так или не получилось. Скоро. Мы победим!

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