Как инвесторов Богданом напугали

Неделю мировые фондовые ранки завершают слегка расстроившись. То есть пока еще в целом настроение отличное, позволяющее принимать новые выпуски таких стран как Гватемала (а вот тут обидно было), но иногда улыбку заменяет неведомая грусть. Повод для нее в целом один и тот же, торговая война между Китаем и США, запущенная солнцеликим Трампом. Но пока это лишь ветерки грусти и может быть надвигающееся лето, когда все по определению расслаблены, не позволит им превратиться в шторм или торнадо. Например, когда статистика отразит ухудшение экономических показателей в результате торговой войны, что уже началось, например, в Японии. Утро пятницы индекс S&P500 встретит на отметке в 2822 пункта.

Зато «великобританцы», как теперь, наверное, принято называть жителей Британии, на один шаг приблизились к новому референдуму по Brexit. Проблема в том, что там все должно быть по закону и вырулить на этот референдум очень сложно, пусть и вся британская элита понимает, какую глупость они учудили с этим референдумом. Пока же все явно идет к отставке премьер-министра Британии, что не очень радует британский фунт, который, конечно, хочет отменить выход из ЕС, но боится, что и выход состоится, и новым главой правительства станет кто-то более отбитый на всю голову. В общем, спросили у народа один раз, что делать. Не зря ведь в Германии после истории с Гитлером вообще отказались от такой формы народовластия, отдав ее на откуп венесуэльцам и прочим любителям уничтожать институты с помощью народовластия. Пока что референдумы в мире работают только в Швейцарии, и эту аномалию еще нужно изучить, как же это получается и сколько банков на душу населения надо иметь, чтобы система работала.

А в Украину приехала миссия МВФ. Правда, как оказалось, не вовремя. Аккурат к их приезду новый президент решил показать Кузькину мать парламенту, причем прямо в день инаугурации, распустив Раду, после чего еще и премьер-министр подал в отставку. В итоге, миссия оказалась невыполнимой. Хотя, конечно, и так было ясно, что транш мы сейчас не получим, потому как проблема незаконного обогащения еще не решена. Хотя, для кого проблема, а у кого-то дела закрываются. Инвесторы, в целом, выборов досрочных не испугались, а скорее даже наоборот. Логика банкира из лондонского Сити проста — чем быстрее у вас закончится политическая турбулентность, тем лучше, чем скорее закончатся все выборы — тем быстрее вы примите полноценную программу МВФ и начнете делать реформы. В общем, достаточно наивный народ живет в цивилизованном мире. Однако даже наивные инвесторы испугались, когда на авансцену вышел новый глава администрации президента. В СССР был Крузенштерн, человек и пароход, а в Украине теперь есть Богдан, человек и маршрутка.

Но инвесторов напугал не тот факт, что на будущей встрече они могут спутать имя и фамилию главы администрации президента. А тот факт, что Зеленский назначил на ключевую должность человека, связанного с токсичным олигархом, несмотря на то, что все западные партнеры ему намекали, причем не очень тонко, что лучше бы было выбрать кого-то другого. Но из всех 65 млн человек Зеленский выбрал одного, который одновременно не может занимать эту должность согласно закону о люстрации и токсичен в связи с очевидной связью с Коломойским. Этого уже не смогла вынести тонкая душа спекулянтов и инвесторов, как и не смог объяснить их мозг, который привык смотреть на новую администрацию глазами Данилюка и Айвараса. В результате, падение мы увидели как на рынке еврооблигаций, так и на валютном рынке. Последнее вообще удивительно, потому что гривня обычно не реагирует на подобные политические события и может быть, ее движение (всего на 20 копеек) связано не с Богданом, а с тем, что просто нерезиденты уже успели продать все свои доллары под аукцион на этой неделе и ситуация в торгах выровнялась. Но вот динамика торгов еврооблигациями была однозначно продиктована юристом Коломойского. В результате, за последнюю неделю украинские суверенные еврооблигации потеряли 1,5 пункта на длинном конце кривой.

А вот на внутреннем рынке облигаций продолжается праздник святого нерезидента. Ключевое событие на рынке — это запуск Clearstream с 27 мая, что должно сделать аукцион следующего вторника самым успешным в истории. И дать старт реальному снижению ставок, потому как если те объемы, о которых сейчас рассказывают друг другу за пивом (слухи, слухи) станут реальностью, то у Минфина развяжутся руки. С одной стороны. С другой стороны, конечно же, там понимают, что траншей МВФ, а с ними и денег ЕС и Мирового Банка, и, скорее всего, евробондов, им не видать до зимы, а значит, надо брать как можно больше через ОВГЗ. Пример Египта в этом плане показательный, где миллиарды и миллиарды долларов заходили во внутренний долг, а курс и ставки стояли как вкопанные. И любопытнее всего будет наблюдать, как далеко этот вал денег в ОВГЗ продавит курс гривны.

