Два важных момента. Как Европе покончить с энергозависимостью от России 27 апреля, 15:13 Цей матеріал також доступний українською

Нападение России на Украину вынудило Евросоюз ускорить темпы реализации энергетической и климатической политики

Текст написан в соавторстве с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером

Кремль всё активней использует энергоресурсы в качестве инструмента политического влияния, поэтому мы должны лишить его этого рычага, радикально сократив нашу зависимость от импорта ископаемого топлива из России.

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Геополитические аргументы в пользу таких действий совпадают с императивом борьбы с изменением климата. В последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) подчёркивается неотложность этой задачи. Объёмы выбросов парниковых газов должен будут достичь пика к 2025 году, а затем снижаться, если мы хотим избежать катастрофического повышения мировых температур. Кроме того, следует крайне внимательно управлять переходом экономики к чистой энергетике, обязательно учитывая неизбежные социально-экономические последствия; это должен быть «справедливый переход».

В этом переходе ключевую роль должны сыграть Евросоюз и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Инвестиции в возобновляемые источники энергии, в энергоэффективность и в инновационные технологии (например, зелёный водород) — это важные инструменты противодействия российской агрессии, и они помогают избавить планету от зависимости от ископаемого топлива. Каждый евро, потраченный нами дома на энергопереход, — это евро, который мы не дадим в руки авторитарной державы, развязавшей агрессивную войну. Каждый евро, который мы потратим на чистую энергетику, расширит нашу свободу принятия самостоятельных решений. Каждый евро, потраченный нами на помощь нашим международным партнёрам с целью ускорить реализацию их собственных стратегий декарбонизации, — это инвестиция в устойчивость и в борьбу с изменением климата.

С тех пор как 24 февраля началось российское вторжение, ЕС ускорил реализацию своих планов энергоперехода с целью помочь Европе как можно скорее покончить с зависимостью от импорта ископаемого топлива из России. Хотя это не произойдёт в одночасье, стимулы заниматься этим сегодня как никогда сильны. Мы можем добиться энергонезависимости, повышая эффективность, диверсифицируя поставки, активно развивая возобновляемую энергетику. Этот процесс требует мобилизации на всех уровнях — от наднациональных органов до каждого домохозяйства и человека.

Европа не может заниматься этим в одиночку

Но следует помнить о двух важных моментах. Во-первых, поиск альтернативных поставщиков природного газа (это крайне важно в краткосрочной перспективе) не должен затянуть нас в новую долгосрочную зависимость, требующую крупных инвестиций в инфраструктуру ископаемого топлива. Это обойдётся крайне дорого и станет катастрофой для планеты, а в конечном итоге окажется ненужным, особенно учитывая наличие климатически более здоровых альтернатив.

Во-вторых, мы не должны менять одно «узкое место» на другое, сменив избыточную зависимость от ископаемого топлива на избыточную зависимость от сырья, необходимого для зелёного перехода. Эти ресурсы сильно сконцентрированы в горстке стран, и не все из них придерживаются тех же ценностей и интересов, что и ЕС. Ключевой целью энергоперехода должно оставаться укрепление стратегической автономности и устойчивости Евросоюза.

Европа не может заниматься этим в одиночку. Как победа в битве с изменением климата, так и противостояние российской агрессии — это глобальные проблемы, которые требуют глобального ответа. Война, начатая президентом России Владимиром Путиным, усилила стратегические аргументы для всех стран сокращать импорт ископаемого топлива и больше инвестировать в безопасные для климата технические решения в сфере энергетики.

Именно поэтому ЕС активно занимается климатической дипломатией. Мы хотим поощрять повышение другими странами их климатических амбиций, и мы уже выделили значительные ресурсы на работу со странами-партнёрами, чтобы они тоже могли двигаться к устойчивой экономике с нетто-нулевыми выбросами парниковых газов. Благодаря программе «Европейский зелёный курс» и новой инициативе ЕС «Глобальные ворота», учреждения и страны Евросоюза сейчас мобилизуют вплоть до 300 млрд евро на инвестиции в зелёную и цифровую инфраструктуру для борьбы с кризисами в сфере климата, биоразнообразия и энергетики.

Кроме того, ЕИБ пообещал до 2030 года поддержать инвестиции в климатические действия и экологическую устойчивость на общую сумму 1 трлн евро. Благодаря новому подразделению экономического развития EIB Global, ЕИБ теперь работает с партнёрами во всём мире для привлечения финансирования в проекты возобновляемой энергетики, строительства энергосетей, повышения энергоэффективности.

Работая в рамках коллективной концепции ЕС «Команда Европы» (Team Europe), ЕИБ поддерживает переход к будущему с чистой энергетикой в самых разных формах: от инвестиций в солнечную энергетику в Сенегале до финансирования проекта повышения энергоэффективности детских садов в Армении. Банк также помог созданию «Партнёрства справедливого энергоперехода» с ЮАР; оказал помощь «Международному солнечному альянсу» (его штаб-квартира расположена в Индии), который поддерживает развитие солнечной энергетики в 105 тропических странах; стал участником программы интегрированного управления водоснабжением и предотвращения наводнений в Аргентине.

Евросоюз готов поддерживать глобальное сообщество, чтобы покончить с зависимостью от ископаемого топлива. Российская война против Украины — это не причина откладывать инвестиции в климатические действия. Наоборот, увеличение зелёных инвестиций обеспечит нам больше стратегической автономности. Декарбонизация стала геополитическим императивом. Мы призываем наших глобальных партнёров в правительственных и международных финансовых учреждениях присоединяться к нам, активизировав финансирование чистой энергетики. Стремясь к климатической нейтральности, мы сможем одновременно добиться энергетической безопасности.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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