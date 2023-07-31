Мир изменился. Пять конкретных шагов к успеху в бизнесе 31 июля, 20:13 NV Премиум

В эпоху преобразования единственная жизнеспособная стратегия — адаптироваться и перейти от мышления традиционного менеджера к мышлению создателя перемен

Скорее всего, вы работаете в бизнесе по производству квадратных колышек, потому что это лучший способ зарабатывать деньги. Вы усердно работаете над улучшением колышков и над тем, чтобы вовремя доставить их туда, куда нужно, и чтобы сделать это как можно лучше, быстрее и дешевле. Именно благодаря качеству и надёжности вы можете наилучшим образом обслуживать своих клиентов, обходить конкурентов и побеждать на рынке.

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Проблема возникает, когда ваш бизнес по производству квадратных колышков сталкивается с миром круглых отверстий. Когда это произойдет, следование традиционным передовым методам приведет к тому, что все лучше и лучше будут делаться вещи, которые волнуют людей все меньше и меньше. Круглым отверстиям все равно, насколько хороши ваши квадратные колышки или насколько эффективно вы можете их производить.

Не допустите ошибку. В конце концов, каждый бизнес рано или поздно оказывается в мире круглых отверстий. Вот почему хорошие компании терпят крах. Не потому, что они стали глупыми и ленивыми, а потому, что мир поменялся, и они утратили свою актуальность. Очевидно, что в эпоху преобразований единственная жизнеспособная стратегия — адаптироваться и перейти от мышления традиционного менеджера к мышлению творца перемен.

1. Не ищите большую идею, определите актуальную проблему

«Создайте лучшую мышеловку, и мир проложит путь к вашей двери», — так написал Ральф Уолдо Эмерсон, и с тех пор были запатентованы тысячи мышеловок. Тем не менее, несмотря на всю эту творческую энергию и все эти идеи, оригинальная «ловушка», изобретенная Уильямом Хукером в 1894 году, остается самой популярной.