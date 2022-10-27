Секрет успеха. Стратегия, которую использовал Стив Джобс, чтобы побеждать 27 октября, 20:13 Эксклюзив НВ

Когда Стив Джобс вернулся в Apple в 1997 году, его первой миссией было не создавать, а разрушать

Он отказался от ряда неудачных продуктов и инициатив, таких как злополучный персональный цифровой помощник Newton и клоны Macintosh. При Джобсе Apple больше не пыталась быть всем для всех.

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То, что последовало за этим, было не всплеском активности, а ограниченным количеством целенаправленных действий. Первым появился iMac карамельного цвета. Это был скромный успех. Затем появились iPod, iPhone и iPad, прорывные хиты, которые превратили Apple из компании-неудачника в самую ценную компанию на земле. Каждый их шаг постепенно смещал центр тяжести компании к решающей точке и наконец привёл к прорыву.

Это, по сути, и есть принцип Schwerpunkt — это немецкий военный термин, который переводится примерно как «центральная точка». Джобс понимал, что ему нужно побеждать не везде, а только там, где это имело значение, и сосредоточил ресурсы Apple всего на нескольких значимых продуктах. Правда в том, что хорошая стратегия зависит не столько от графиков и анализа, сколько от поиска вашей точки опоры.

Противопоставление относительной силы относительной слабости

iPod, первый крупный хит Apple после возвращения Джобса, не сделал ничего, чтобы подорвать господство Microsoft и ПК, а скорее сосредоточил энергию Apple на зарождающейся, но фрагментированной отрасли, которая производила продукты, которые, как выразился Джобс, были «отстоем». На том раннем этапе Apple, вероятно, не смогла бы противостоять компьютерным гигантам, но этих парней она уничтожила.