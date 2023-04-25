Это изменит мир, нравится нам или нет. Как человечеству справиться с развитием ИИ 25 апреля, 19:25

И в такой переломный момент в развитии технологии необходим совместный подход

Текст написан в соавторстве с Кэти Ли, главой отдела по ИИ, данным и метавселенной, а также членом исполнительного комитета Всемирного экономического форума

В последние месяцы развитие искусственного интеллекта (ИИ) значительно ускорилось, а генеративные системы ИИ, такие как ChatGPT и Midjourney, быстро преобразуют широкий спектр профессиональной деятельности и творческих процессов. Окно возможностей для направления развития этой мощной технологии в сторону минимизации рисков и максимизации выгод быстро закрывается.

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Возможности, основанные на искусственном интеллекте, существуют в континууме с генеративными системами искусственного интеллекта, такими как GPT-4 (последняя версия ChatGPT), попадая в самую продвинутую категорию. С учетом того, что такие системы несут в себе наибольшие перспективы и могут привести к самым коварным ловушкам, они заслуживают особенно пристального внимания со стороны государственных и частных заинтересованных сторон.

Практически все технологические достижения оказывают как положительное, так и отрицательное воздействие на общество. С одной стороны, они способствовали росту экономической производительности и доходов, расширению доступа к информационным и коммуникационным технологиям, увеличению продолжительность жизни людей и улучшению общего благосостояния. С другой стороны, они привели к перемещению работников, стагнации заработной платы, росту неравенства и все большей концентрации ресурсов среди отдельных лиц и корпораций.

ИИ не является исключением. Системы генеративного ИИ открывают широкие возможности в таких областях, как дизайн продуктов, создание контента, открытие лекарств, здравоохранение, персонализированное обучение и оптимизация энергопотребления. В то же время они могут оказаться крайне разрушительными и даже вредными для нашей экономики и общества.

Риски уже созданные продвинутым ИИ и те, которые можно обоснованно предвидеть, значительны. Помимо широкомасштабной переориентации рынков труда, системы c многоязычными моделями могут увеличить распространение дезинформации и закрепить деструктивные предрассудки. Генеративный ИИ также грозит усугубить экономическое неравенство. Такие системы могут даже представлять экзистенциальный риск для человечества.

Уже появляются предложения по управлению искусственным интеллектом

Для некоторых это является поводом, чтобы притормозить исследования в области ИИ. В прошлом месяце более 1000 технологов в области ИИ, от Илона Маска до Стива Возняка, подписали открытое письмо, в котором рекомендовали лабораториям ИИ «немедленно приостановить» обучение систем, более мощных, чем GPT-4, как минимум на шесть месяцев. По их мнению, во время этой паузы, следует разработать и внедрить комплекс общих протоколов безопасности, «тщательно проверенных и контролируемых независимыми внешними экспертами».

Открытое письмо и вызванные им оживленные дебаты подчеркивают настоятельную необходимость в том, чтобы заинтересованные стороны приняли участие в широкомасштабном добросовестном процессе, направленном на согласование надежных общих рекомендаций по разработке и внедрению передового ИИ. Усилия такого плана должны учитывать такие проблемы, как автоматизация и замещение рабочих мест, цифровой разрыв и концентрация контроля над технологическими активами и ресурсами, такими как данные и вычислительная мощность. И главным приоритетом должна стать непрерывная работа по устранению системных перекосов в обучении ИИ, чтобы такие системы, как ChatGPT не воспроизводили или даже не усугубляли их.

Уже появляются предложения по управлению искусственным интеллектом и цифровыми услугами, в том числе в США и Европейском Союзе. Также свой вклад вносят такие организации, как Всемирный экономический форум. В 2021 году Форум создал Глобальную Коалицию по Цифровой Безопасности, целью которой является объединение заинтересованных сторон в борьбе с вредоносным контентом в Интернете и содействие обмену передовым опытом в области регулирования безопасности в Интернете. Впоследствии Форум создал Инициативу цифрового доверия, для обеспечения того, чтобы передовые технологии, такие как ИИ, разрабатывались с учетом интересов общества.

Теперь Форум призывает к безотлагательному сотрудничеству между государственным и частным сектором для решения проблем, связанных с появлением генеративного ИИ и достижения консенсуса в отношении последующих шагов по разработке и внедрению технологии. Для содействия прогрессу, Форум в партнерстве с AI Commons — некоммерческой организацией, поддерживаемой специалистами-практиками в области ИИ, академическими кругами и неправительственными организациями, ориентированными на общее благо — проведет глобальный саммит по генеративному ИИ в Сан-Франциско 26−28 апреля. Заинтересованные стороны обсудят влияние технологии на бизнес, общество и планету и совместно будут работать над поиском путей по смягчению негативных внешних факторов и достижению более безопасных, устойчивых и справедливых результатов.

Генеративный ИИ изменит мир, нравится нам это или нет. В этот переломный момент в развитии технологии необходим совместный подход, который позволит нам сделать все возможное для обеспечения того, чтобы этот процесс соответствовал нашим общим интересам и ценностям.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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