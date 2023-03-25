Момент в истории, который перевернет все. Взгляните по-новому на ChatGPT 25 марта, 09:03 Эксклюзив NV

На прошлой неделе я пережил весьма замечательный, но в то же время тревожный опыт

Крейг Манди, бывший директор по исследованиям и стратегии компании Microsoft, продемонстрировал для меня GPT-4, самой продвинутой версии чатбота искусственного интеллекта ChatGPT, разработанного OpenAI и запущенного в ноябре. Крейг готовился провести брифинг для совета директоров музея моей жены «Планета Слово», членом которого он является, о том, как ChatGPT повлияет на слова, язык и инновации.

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«Вы должны понять, — предупредил меня Крейг перед началом демонстрации, — это изменит все в отношении того, как мы все делаем. Я думаю, что это величайшее изобретение человечества на сегодняшний день. Оно качественно иное — и оно совершит трансформацию».

Большие языковые модули, такие как ChatGPT, будут постоянно увеличивать свои возможности, добавил Крейг, и приведут нас «к форме искусственного общего интеллекта», обеспечивая эффективность операций, идей, открытий и прозрений, «которые никогда прежде не были достижимы ни в одной области»

Затем он провел демонстрацию. И тут я понял, что слова Крейга были преуменьшением.