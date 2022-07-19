Иван Компан

Иван Компан

Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

«Где купить доллар по 33?»

19 июля, 09:20
Эксклюзив НВ

А также история о друге, который мечтает быстро разбогатеть, и что из этого выходит

У меня есть друг, мечтающий разбогатеть. Что же тут удивительного? У вас таких друзей наверняка тоже немало, даже если кто-то уже и так не беден, сила желания от этого не становится меньше. К сожалению, жажда денег — это очень сильное чувство, которое очень трудно удовлетворить: «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от этого. И это суета!» Но мы с вами не на церковной кафедре или среди философов-стоиков, так что речь не о том, как преодолеть в себе мирские желания, а, наоборот, о том, как их удовлетворить и при этом не дать оставить себя в дураках. И это настолько сложно, что удается лишь немногим.

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«В чем же проблема?» — спросите вы. Ответ прост — в человеческой природе, которая к мечте разбогатеть по-настоящему всегда пытается прилепить слово «быстро». Ведь кому интересно добросовестно работать всю жизнь, из поколения в поколение, чтобы наконец-то стать состоятельной личностью, которая не без оснований гордится тем, что ее состояние «старше» других? Хочется всего и сразу — раз-два и в «дамках», заснул бедным, проснулся богатым и дальше всю жизнь отдыхаешь.

Разве у вас не такие же желания? Уверен, что у большинства именно такие. И если на какой-то товар или услугу есть спрос, то всегда появится и предложение. Идут годы, человечество развивается, методы обольщения «быстрым» богатством становятся все более совершенными и высокотехнологичными. Не нужно заглядывать далеко в историю — только за последние тридцать лет предложение легких денег прошло немалый путь.

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Теги:   Биткоин Личные финансы с Иваном Компаном Криптовалюта Финансовые проблемы

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