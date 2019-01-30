Как Brexit повлияет на Украину Сегодня, 14:48 671 Цей матеріал також доступний українською

Это не исключено, если мы продолжим игнорировать промышленность и бизнес



Главной темой из рубрики «события» в Давосе стало ДТП, произошедшее в первый день Всемирного экономического форума. 22 января поезд швейцарской железнодорожной компании SBB столкнулся с автомобилем Volkswagen. Местные СМИ сообщили о гибели трех британских бизнесменов, которые находились в автомобиле.



В этом событии есть скрытый смысл: планировалось, что главной темой форума будет глобализация и формирование мировой архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции, но в действительности больше внимания уделили выхода Великобритании из ЕС.

Члены делегации этой страны в Давосе вели активные переговоры о подтверждении торгового режима с ключевыми партнерами – представителями Южной Кореи, Гонконга и Израиля. Накануне Давоса такие переговоры состоялись с Австралией, Канадой и Новой Зеландией. По словам британского министра по вопросам международной торговли Лиама Фокса, стороны согласились подписать соглашения на уровне «как в ЕС или лучше» в ближайшие месяцы, а Великобритания рассчитывает заключить их и вовсе до конца марта 2019 – когда автоматически включится режим «жесткого» Brexit.

Все это заставляет нас серьезно насторожиться

Независимо от того, в каком режиме будет осуществляться выход Великобритании из ЕС, она останется крупнейшим торговым партнером Союза и главным инвестиционным хабом. И здесь важным становится вопрос: кто после Brexit станет более привлекательным для инвестиций – Великобритания или ЕС? Ведь вполне возможно, что несмотря на «транзитный» спад 2019-2020 годов, в конечном счете Великобритания выиграет от выхода из ЕС. Минэкономики страны накануне форума в Давосе приводило данные Deloitte и UNCTAD о прямых иностранных инвестициях в мире в 2019 году. Согласно им, в «режиме ожидания» выхода из Евросоюза экономика Великобритании нарастила привлечение инвестиций на 20%, тогда как в ЕС произошел спад на 70%. И темпы роста ВВП Великобритании в последние годы стабильно выше, чем в зоне евро. И зачастую выше, чем в целом по ЕС.

Поэтому все логично: главной темой в Давосе были события, которые может спровоцировать жесткий Brexit для крупнейших экономик ЕС – Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Португалии. Последствия Brexit для ЕС предусмотреть достаточно сложно. Но учитывая то, что рост ВВП Союза в 2016-2018 годах был очень неуверенным, любое значимое политическое или экономическое событие, если оно сойдется во времени с Brexit, может напугать инвесторов.

По сравнению со многими другими членами ЕС у Великобритании есть несколько важных преимуществ: прочная банковская система и инвестиционные потоки, замкнутые на Лондон. В конце концов, приток капитала в Великобританию в 2015-2018 годах может объясняться и среднесрочнім «бегством от рисков» капитала из ЕС. В этом смысле Туманный Альбион выступает как европейская альтернатива инвестициям в США, а вложения в его экономику – гарантия сохранения рынка Великобритании после Brexit.

Второй по важности темой Давоса стала подготовка к возможному снижению темпов роста ВВП или даже рецессии в ЕС и связанных с ним экономиках. Хотя в этом году перспективы замедления мировой экономики связывали преимущественно с Китаем, появление данных за четвертый квартал 2018 года из стран ЕС и зоны евро заставили задуматься о другом. Ну а МВФ снизил оценки мирового экономического роста на 0,1-0,2 п.п. в 2019-2020 годах исключительно из-за ухудшения ожиданий в зоне евро.

Из-за сильной связи украинской экономики с экономиками ЕС и Китаем – а это ключевые внешнеторговые партнеры Украины – все это заставляет нас серьезно насторожиться. Кстати, в Китае, куда мы гордо отгружаем миллиона тонн сельхозпродукции и железорудного сырья, по итогам прошлого года зафиксированы самые низкие темпы экономического роста за последние 30 лет. Вполне возможный сценарий – снижение спроса на украинское сырье и полуфабрикаты. Есть ли у нас план «Б»? Экспортно-сырьевая модель экономики, классическим образцом которой до сих пор является Украина, априори предполагает высокую чувствительность к внешним шокам – будь это колебания цен на сырьевые товары или проблемы в экономиках основных партнеров.

Необходимо понимать: не могут сельское хозяйство и торговля быть «царицами», а промышленность – «серостью на побегушках». Кроме переориентации экономики Украины на путь инновационно-технологического развития, о чем я пишу и говорю постоянно, есть еще один действенный способ, который позволит снизить чувствительность к внешним шокам.

Какие европейские страны легче других пережили мировой экономический кризис 2008 года? Германия, Польша (в которой вообще обошлось без спада экономики) и Франция. Что их объединяет? Это страны с большим населением и очень вместительным внутренним рынком, который в немалой степени насыщается продукцией отечественного производства. Именно такой рынок Украина должна сделать и своим конкурентным преимуществом.

Это, а также формирование внутренней конкуренции и переход к новой модели, являются нашими ключевыми задачами. И для этого нужно сделать максимум для создания действенного механизма развития малого и среднего бизнеса, услуги и продукция которых должны стать основами для формирования внутреннего рынка, а также способы облегчения доступа небольших предприятий к финансовым ресурсам. Главную часть развитых экономик составляет именно средний и малый бизнес. Поднимется он в Украине – появится и вместительный потребительский внутренний рынок. Встанет вопрос – как сделать так, чтобы часть внутреннего спроса шла на покупку отечественной продукции? Один из вариантов – программы кредитования с обязательным условием покупки украинских товаров. Можно также воспользоваться опытом Турции: там при госзакупках установлена квота на обязательное приобретение продукции местного малого и среднего бизнеса.

По поводу события, случившегося в первый день Всемирного экономического форума, то через несколько дней информацию уточнили: к счастью, никаких британцев в немецком автомобиле не было, и вообще в нем не было никого. Кто именно оставил пустой немецкий автомобиль на железнодорожном переезде в Давосе – неизвестно. Но специфическим символизмом это отдает: не исключено, что Brexit может стать серьезным вызовом для экономики ЕС и это негативно скажется на Украине. То есть в случае, если мы продолжим надеяться на внешнюю торговлю сельскохозяйственным сырьем и металлургическими полуфабрикатами, а также заполнение внутреннего рынка исключительно импортом.

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