Времени все меньше. Что могут сделать белорусы 21 марта, 02:54

Видимо, Путину и Лукашенко показалось, что пришло время кинуть в Украину белорусов

В ближайшие дни белорусская армия может вступить в войну с Украиной. Путин додавил Лукашенко, и белорусов будут посылать в Украину на убой. Как пушечное мясо. Белорусов бросают в Украину после того, как наши Вооруженные силы перебили Рязанское ВДВ, Идрицко-Берлинскую орд. Кутузова 150 мотострелковую дивизию, Кантемировскую дивизию, Таманскую дивизию, Псковских десантников и кадыровских тиктокеров. Остатки последних уже вернулись в Чечню, оставив в Украине убитых однополчан.

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Теперь, видимо, Путину и Лукашенко показалось, что пришло время кинуть в Украину белорусов.

Белорусские военные не имеют боевого опыта, не испытывают ненависти к украинцам и не мотивированы для проведения военных действий против Украины. Но Лукашенко выполняет свои обязательства перед Путиным. И это приведёт к первой войне за всю историю отношений украинцев и белорусов.

При этом нам известно, что белорусские рядовые военные и гражданские жители Беларуси против этого. Но Лукашенко плевать на это. Ведь не его же Коленька будет воевать в Украине и не его Коленьку вернут домой в гробу. Нет, домой в гробах поедут обычные белорусы, которые подчинятся воле Лукашенко. Да, украинские воины уничтожат любого оккупанта, будь он из России, Чечни или Беларуси. Поэтому выбор за белорусами. И либо они станут пушечным мясом Путина, либо не пойдут воевать против Украины.

Жалеть белорусов, которые придут в Украину с оружием в руках, никто не будет. Их будут утилизировать. А потом их мамы, жены, сестры и дети будут их хоронить. Если белорусы не хотят хоронить своих детей, мужей, отцов и братьев, то пусть забирают их из армии или не дают идти воевать. Выбор пока ещё у белорусов есть. И своих детей, мужей, отцов и братьев они ещё могут спасти. Но времени у белорусов все меньше.

Делайте выбор, белорусы! Пока ещё можете.

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