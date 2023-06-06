Каховская ГЭС взорвана. Что это изменит для наступления ВСУ и войск РФ 6 июня, 12:16 NV Премиум

Какое может быть военное значение у этой катастрофы в связи с подрывом Каховской ГЭС

Сейчас Россия разгоняет версию, что это было сделано украинскими военными. Они это обосновывают, прежде всего, военной целесообразностью именно такой акции. Мы привыкли к тому, что россияне врут. Но к сожалению, я сегодня просматривал некоторые мировые медиа, и они на полном серьезе также обсуждают эту версию. Поэтому то, что для нас кажется очевидным, — что это дело рук России — на самом деле не является таким очевидным для всех, в том числе, для наших западных партнеров. Поэтому сейчас перед украинской властью лежит очень серьезная задача — не дать этим российским нарративам одержать верх в мировых дискуссиях.

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Возвращаясь к тому, имеет ли это какой-то военный смысл для самих россиян? Россияне настолько панически боятся украинского наступления, что прибегли к такому шагу — это может быть один из мотивов. Но я склоняюсь к тому, что сказала Наталья Гуменюк. От себя добавлю еще одно выражение из пьесы русского драматурга Александра Островского Бесприданница — «Так не доставайся же ты никому!». Скорее всего — это желание навредить как можно больше.

Еще осенью прошлого года было много разговоров о возможности подрыва Каховской ГЭС. Были критические моменты, когда оценивался риск таких акций со стороны России как довольно высокий. Но для Украины это в принципе не нужно. Это все равно как вы поджигаете свой дом для того, чтобы выгнать вора. То есть абсолютно нелогично. Возможно это бы имело смысл, если бы ниже по течению была Москва. Но если мы говорим о том, какая сейчас есть опасность в информационном пространстве, то действительно россияне используют этот аргумент, мол, украинцы тем самым хотели перекрыть возможность поставки воды для Крыма.

Наступление с плацдарма на левом берегу Днепра рассматривалось как наименее вероятное

На мой взгляд, здесь по разному можно обыграть эту ситуацию. Потому что Путин подавал открытие Северо-Крымского канала как одну из самых больших побед. И сейчас они, по сути, от этого отказываются. то есть сами разрушают такую возможность. Если принять во внимание другие их действия, например, передислокацию логистических центров из Севастополя, то есть такое ощущение, что Россия серьезно задумывается над тем, что они не могут удержать не только восточную часть Херсонской области, но видимо и замысливаются над тем, что пора готовиться к тому, что и Крым в свое время им придется сдать.

Как эта катастрофа может повлиять на наступление ВСУ. Большинством экспертов сценарий форсирования Днепра и наступления с плацдарма на левом берегу Днепра рассматривался как наименее вероятный. Но это в том случае, если мы говорим, реально оценивая возможности и риски. Потому что неизвестно, есть ли у ВСУ технические возможности для организации переправы, при этом понимая, что Россия хоть и не совсем удачно использует свою авиацию, но сохраняет преимущество в воздухе. Поэтому сценарий переправы был очень рискованный. Поэтому если исходить из того, что этот сценарий наименее вероятен, то катастрофа с подрывом Каховской ГЭС не повлияет.

Россияне в очередной раз оказали этим самим себе плохую услугу — потому что большинство воды ушло на левый берег. Соответственно их артиллерийские и минометные позиции из которых обстреливался Херсон теперь отодвигаются подальше от города.

Почему, как сказала Наталья Гуменюк, у оккупантов сдали нервы. Несколько дней уже в российском информационном пространстве идет интенсивное обсуждение того, что Украина начала уже масштабное наступление. И есть большие противоречия между тем, что рапортуют официальные лица и между тем, что пишут так называемые их эти военные блогеры. Один пример для того, чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду. Заявляется о том, что сотни танков, десятки батальонов ВСУ пошли в наступление. И тут Конашенков выходит и бодро рапортует — что это наступление остановлено, перечисляет сколько танков Леопард уничтожено, сколько живой силы. То есть таким образом российской публике подается картинка такая, что вроде бы украинцы уже пошли в наступление, но мы, россияне, их успешно останавливаем. И очевидно, что это событие на Каховской ГЭС также имеет для них большую ценность. Для того, чтобы в информационном пространстве подать, мол, вот теперь, смотрите, вот мы это сделали и сухопутный коридор обезопасили. То есть одной из целей подрыва Каховской ГЭС может быть как раз пропагандистская — для собственного внутреннего потребления.

Полную версию интервью с Алексеем Мельником слушайте на Радио NV: