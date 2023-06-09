Подрыв Каховской ГЭС. Какие риски для жизни и здоровья 9 июня, 13:21

Крупнейшая экологическая катастрофа начала третьего тысячелетия имеет ряд последствий, которые проявятся в ближайшие дни

Мертвая вода

По последствиям уничтожение Каховской плотины соизмеримо с результатами Чернобыльской катастрофы. Особенно, если учесть, что большинство затопленных и подтопленных населенных пунктов находятся на оккупированной территории, и со стороны Украины спасение людей из них организовать невозможно. По правому берегу Днепра подтоплено 14 населенных пунктов, люди из которых эвакуированы. Тогда как количество затопленных населенных пунктов и их жителей, оказавшихся в ловушке на левом берегу, трудно установить.

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Трагедия имеет три уровня.

Сейчас мы — на первом: прямая угроза утопления людей и потеря не только отдельных зданий, но и населенных пунктов в результате насильственного наводнения.

Второй этап — значимые и смертоносные инфекционные угрозы для жителей левого берега Днепра Херсонщины. Их причиной станет то, что разлив воды затопил, размыл и вымыл большие хранилища агрохимикатов, отхожие места скота, выгребные ямы, кладбища. В результате резкого подъема воды погибло большое количество животных, вероятно и людей, которые остались в воде. Этот этап грозит крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией для населения, которое не было эвакуировано.

Несмотря на действия российского режима украинцам удалось эвакуировать небольшую часть людей с оккупированных территории. Но речь идет скорее об исключениях, большинство людей остаются в зонах высокого риска для жизни.

Любые продукты, которые есть в подтопленных домах, являются потенциально заразными

Третий уровень — долговременная экологическая катастрофа. Обезвоживание юга материковой Украины и Крыма имеет непосредственные и долгосрочные последствия. Угроза для фауны заповедника — лишь одна из них. Высокий риск превращения в пустыню южных земель. Даже в условиях дальнейшего восстановления, земля в результате деградации станет непригодной для сельскохозяйственной деятельности.

Но вернемся ко второму этапу, который сейчас начинается.

Инфекционные угрозы

Какие инфекционные вспышки могут возникнуть в результате экологической катастрофы, вызванной преступлением России?

Дизентерия и стафилококк способны попасть в человеческий организм не только из воды, но и в случае, если продукты испортились. То есть любые продукты, которые есть в подтопленных домах, являются потенциально заразными.

Последний раз эпидемия холеры на территории Украины была в 1970 году в Одессе и Керчи, но ее достаточно быстро удалось ликвидировать. То есть сейчас в Украине нет больных холерой. Но сама холерная палочка присутствует в окружающей среде.

Холерный возбудитель может жить в фекалиях до 150 дней, в выгребных ямах более 100, в почве — два месяца.

Холера — острое диарейное заболевание, которое в тяжелой форме может быстро привести к смерти. Между попаданием в организм человека до проявлений симптомов может пройти от двенадцати часов до пяти суток. Холерные вспышки бывают там, где проблема с водоснабжением и санитарией. А именно этого достигла Россия разрушением Каховской плотины.

Еще одна из неочевидных угроз: отравление трупным ядом.

Научное название разложения биологических тканей — птомаины. Гнилостные процессы в мертвом организме, особенно летом, начинаются уже с первого дня смерти.

Отравление трупным ядом возможно тремя способами:

— Вдыхание трупного запаха (особенно в закрытых помещениях)

— Случайное попадание в рот (через загрязненные руки, например).

— Попадание токсинов в кровь (очень редкий вариант заражения).

В условиях большого количества погибших живых существ во время наводнения, вероятность столкнуться с трупным ядом становится крайне реальной.

Если предыдущие угрозы касаются только подтопленных территории, то следующая может возникнуть на любом отрезке Днепра.

Речь идет о риске заражения ботулизмом. К нему может привести массовый мор рыбы. А эти явления уже наблюдаются вдоль Днепра.

В случае потребления рыбы, зараженной ботулизмом, в человеческий организм попадает один из самых сильных, среди природных, ядов. Ботулотоксин вызывает паралич и, при неоказании медицинской помощи, приводит к гибели.

Все эти угрозы нависли над людьми, которые остались на подтопленных оккупированных территориях. Если ООН и Красный Крест срочно не присоединятся к спасению населения левого берега Днепра, то смерть каждого человека там будет и на их совести.

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