Игра в симметрию на фоне каховской трагедии

Кроме нашего наступления на фронте, есть только одна возможность противостоять этой игре в симметрию

Год назад всемирно известный философ либеральной демократии и процедурной справедливости Юрген Хабермас оправдывал острую необходимость мирных переговоров с Россией. Его главным аргументом была «асимметрия» между демократическим Западом и Россией Путина. Ведь у Путина есть и атомная бомба, и, кроме этого, он достаточно бешеный диктатор, который действует своевольно. А у нас демократия, и мы действуем рассудительно, мирно и делиберативно. Очевидная асимметрия. Поэтому другого выхода, кроме как мирные переговоры, нет.

Прошел год. Год нашего Великого сопротивления, героизма и побед, больших трагедий, сдерживаемых слез и невыразимой ненависти к орде захватчиков.

И полгода жестокого бахмутского балансирования по всей линии оккупации в ожидании и постепенном накоплении обещанного оружия от наших партнеров. Полгода удержания кровавой симметрии ценой жизни лучших.

Теперь задача наступления — это как раз задача слома этой симметрии. В пользу нашей победы с помощью оружия Запада. В пользу асимметрии нашей силы для защиты рассудительно действующей мировой демократии.

Это опасное движение мирового общественного мнения демократий

Да, демократия — это балансирующая симметрия. Симметрия разных интересов, баланс ветвей власти, равенство прав, инклюзия меньших. Свободный общественный договор равных. Привычный режим переговоров и голосований — просто достаточно мирная общественная симметрия. Когда вы слышите: «Только не надо эскалации!» — это проговаривает именно принцип симметрии. Самое слабое место демократии во время войны с асимметричной диктатурой.

Чему симметричны Буча и Мариуполь, полностью разрушенные Бахмут и Марьинка. Чему симметрична смерть тысяч украинцев. Смерти симметрии нет. Не найдете.

Впрочем, демократические умники ее, наконец, нашли. Вот типичное «симметричное» суждение о подрыве Каховской ГЭС и трагедии экоцида потопа. Такой подзаголовок дает консервативная The Wall Street Journal: «Russia and Ukraine blame each other for incident as thousands face imminent flooding» — «Россия и Украина обвиняют друг друга в инциденте, в то время как тысячам людей грозит неизбежное наводнение». И это повторяют другие ведущие западные издания.

Тысячам украинских граждан «грозит наводнение», а «обе стороны» словно равно виноваты! Кто развязал войну уже не важно, поскольку равно ответственны «Россия и Украина», обе стороны.

Это опасное движение мирового общественного мнения демократий. Мнения, которое устает от напряжения асимметрии войны и склоняется в сторону привычных поисков сбалансированного решения политических конфликтов.

Кроме нашего наступления на фронте, есть только одна возможность противостоять этой игре в симметрию. Это — активная дипломатия и радикальное усиление украинского информационного и культурного (интеллектуального) присутствия в пространстве общественного мнения демократий.

Очевидно, что для этого усилий представителей самой моновласти уже недостаточно. Но это требует ее сотрудничества с политическими оппонентами, имеющими опыт международной дипломатии. Не менее важна государственная поддержка гражданского активизма в культурной и интеллектуальной коммуникации вовне.

