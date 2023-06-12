Что мы будем делать с Каховской ГЭС 12 июня, 12:13

На шестой день после подрыва рашискими террористами Каховской ГЭС первоочередным остается спасение людей в зоне подтопления и минимизация ущерба

Однако, уже теперь приходится задаваться вопросами — а что дальше? Что будет с водообеспечением Кривого Рога, Запорожья и других населенных пунктов? Как исчезновение водохранилища повлияет на продовольственную безопасность Украины и мира?

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Устранение катастрофических последствий подрыва плотины займет годы, возможно десятилетия, потребует привлечения огромных сумм средств, технологий и техники и соответствующих специалистов. Но прежде всего работа с последствиями трагедии потребует культуры. Да, это может звучать странно на фоне ряда проблем гуманитарного, экологического, техногенного плана. Но лишь до тех пор, пока мы понимаем культуру только как шоу, пропаганду или чириканье интеллектуалов. Хорошо, тогда о чем именно идет речь и каковы критерии качественного культурного подхода к ситуации?

Культура действительно будет казаться чем-то необязательным, пока мы ее редуцируем к совокупности искусств, информационного пространства и традиций. Культура начинает «работать», когда мы воспринимаем ее как систему.

Система (от древнегреч. σύστημα - «сочетание», «целое», «соединение») это — множество взаимосвязанных элементов, образующих единое целое, взаимодействующих со средой и между собой, и имеющих цель. Элементами культуры являются практики, образующие привычки или паттерны поведения, нормы (этические, юридические, то есть то, что задает набор ограничений), смыслы (то, что мы мыслим и то, что, собственно задает системе цель). Совокупность смыслов образует картину мира, помогающую ориентироваться в мире и объяснять его, совокупность норм создает правила, диктующие как люди используют карту и взаимодействуют между собой. Наконец совокупность правил — это то, что мы делаем, как на практике, какие техники и инструменты используем для достижения целей.

Осилить такой проект вряд ли можно будет без привлечения международной технической помощи

Конечно, этим культура не ограничивается. Есть еще те, кто ее создает и транслирует. Первых мы можем назвать творцами или культурными героями, вторых — медиаторами. Собственно «вторые» — множество ролей. Их диапазон меняется по мере развития и «взросления» культуры. Есть еще ландшафт, или физическое пространство, в котором действуют герои культуры. Ну и герои не только порождают практики и смыслы культуры, но и артефакты. Пространство, наполненное артефактами является проекцией картины мира. И наоборот — пространство, наполненное артефактами, рассказами, повторяющееся поведение людей вокруг влияет на то, как мыслит отдельный индивид (особенно он/она являются новичками в культуре, например дети), во что верит и как в дальнейшем будет себя вести. Круг замкнулся. Система воспроизводит сама себя.

Какая еще система воспроизводит сама себя? Природа. Точнее — совокупность локальных экосистем: леса, моря и океаны, горы, степи — это все есть примеры экосистем. Но экосистемы могут возникать и на измененных человеком ландшафтах. Скажем пруд с источниками, которые его питают, камышом и другой растительностью, рыбой, водоплавающими птицами является экосистемой. Водохранилище является более сложной экосистемой. Каховское водохранилище за годы существования стало экосистемой, которая заместила собой первичную речно-заплавную экосистему. Поймы в нижнем течении Днепра — очень древняя и влиятельная экосистема.

Поэтому и последствия следует рассматривать не только с одной перспективы, а с многих по очереди, учитывая основные связи между ними. Иначе говоря — экосистемой. Для этого нужно натренированное, зрелое мышление.

В том, что и как делать с разрушенной плотиной через месяц после подрыва, год, три, как вариант выбрать по территории бывшего водохранилища немало стратегических «растяжек» и утерянных якорных из прошлого. Скажем ревайлдизация или консервирование на неопределенное время. Качество решений, основательность приработки всех возможных вариантов будет зависеть от того будут ли среди участников рабочих групп интеллектуальные марафонцы, или имитируя мышление «эксперты» будут отстаивать удобный, привычный для себя вариант.

Теперь о потерянных якорях, за которые впрочем, можно зацепиться и попасть и наматывать круги вместо движения вперед. На каких убеждениях («якорных» идеях) строилась Каховская ГЭС в 1950-х? Не ждать «милости от природы, а взять их силой». То есть все пронизано идеей тотального контроля и недоверием к спонтанности самоорганизации. «Стройка века», для которой нужна руководящая роль партии. Мол люди, крестьяне не видят дальше своего носа, а мудрые партийные вожди прозревают на века. Централизация ресурсов и власти; мобилизация огромного количества людей, вынужденных работать почти даром. В том числе ценой страха наказаний и наивной веры в обещание «светлого будущего». Близки ли современным украинцам эти идеи? Возможно адептам «большого строительства» такие идеи понравится, но будет ли это аутентично украинским видением отношений с окружающей средой, порядком жизни и хозяйствования?

Ответ можно найти в культурном контенте, накопленном за столетия.

Принятие решений внутри страны — это лишь небольшая составляющая уравнения со многими неизвестными. Осилить такой проект вряд ли можно будет без привлечения международной технической помощи, грантов, инвестиций, кредитов. И здесь вопрос — на каких условиях будут поступать эти средства. А как насчет установления справедливости и доказательства факта военного преступления со стороны представителей РФ?! Это же, в конце концов, тоже повлияет на условия, объемы и скорость предоставления ресурсов. Насколько это все работает для страны, которая на мировой арене известна только своими проблемами и о вкладе в глобальный дискурс или условную «мировую казну» почти ничего не известно? В свою очередь, бренд страны, убедительная история от ее представителей на разных уровнях, способность предложить собственное видение решения глобальных проблем способны поощрить и вызвать желание стать причастными к чему-то значительному, имеющему культурную репрезентацию. Ведь культура, в конце концов, о цели, смысле и ощущении полноты жизни.

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