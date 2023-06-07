Что будет с природой, людьми и промышленностью после подрыва Каховской ГЭС 7 июня, 20:13

Говорил сегодня с одним из самых авторитетных экспертов энергетического рынка по последствиям разрушения Каховской ГЭС

Главное:

— Основные негативные последствия у нас не для энергосистемы, а для экологии и для украинцев, жителей региона.

— Первые выводы последствий разрушения ГЭС мы сможем оценить через несколько месяцев, когда стабилизируется уровень воды. И будет понятно достаточно воды для охлаждения ЗАЭС и ТЭС, расположенной там же, или нет?

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— Также нужно время для понимания, что будет с промышленностью Запорожской и Днепропетровской областей. Если у них не будет воды, промышленность будет остановлена, рабочие месяца сокращены и это приведет к новой волне эмиграции украинцев

— Основные последствия возникли, естественно, для людей, вызвав очередную миграцию без ответа на вопрос, когда и при каких условиях люди смогут вернуться.

Когда и при каких условиях люди смогут вернуться

— ГЭС выполняла, в частности, балансирующую функцию. Эту задачу можно решить и другими средствами. Это хорошая новость.

— Но основные последствия будут понятны только в течение десятилетия.

Вопрос восстановления ГЭС будет зависеть от:

1. Технико-экономического обоснования. Есть в этом экономика или нет? Есть ли альтернативные решения или нет?

2. Оценки гуманитарных и экологических последствий и необходимости их ликвидации.

3. Наличия ресурсов для восстановления и их источников.

4. Наличия воли.

Сегодня более 80% украинцев за восстановление. Минэкономики оценили восстановление ГЭС в $1 млрд. Но этих средств на сегодняшний день нет. И если и возникнет вопрос приоритетов, это будет восстановление ГЭС или восстановление жилья или поддержка экономики или выплаты ветеранам.

Текст опубликован с разрешения автора

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