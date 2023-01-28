Что будет после Путина? Четыре главных ошибки в ответе на этот вопрос 28 января, 09:03 Эксклюзив NV

В последние дни я был на различных мероприятиях, где поднимался вопрос о том, должны ли мы беспокоиться о том, что означает для России поражение России в Украине

В целом общая линия гласит, что мы должны волноваться, поскольку: а) Мы можем увидеть кончину Путина, отстранение его от власти, и тот, кто придёт после него, может быть намного хуже — и тут люди обычно упоминают Кадырова и Пригожина; б) Эта война может спровоцировать череду событий, которые могут привести к краху/распаду России, подобно тому, что произошло с распадом Советского Союза в 1991 году. Может появиться множество новых и нестабильных государств с риском возникновения гражданской войны, возникнуть социальная и политическая борьба в стране, которая до сих пор является ядерной державой.

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Я несколько настороженно отношусь к тому, откуда идёт импульс для таких вопросов. Возможно, для некоторых это просто хорошее долгосрочное стратегическое мышление, и мы, конечно же, должны подумать о последствиях этого для нашей собственной безопасности. Но я боюсь, что некоторые из этих идей продвигаются обычными пророссийскими агентами и миротворцами. Это та же команда, которая винит в войне Украину и Запад и оправдывает то, что на самом деле является российским экспансионизмом, империализмом, военными преступлениями и геноцидом против Украины. И теперь я думаю, что этот нарратив продвигается Россией и ее агентами, чтобы побудить Запад прекратить вооружать Украину, а не давать ей инструменты для победы над Россией.

Я думаю, это свидетельство того, насколько сильно Россия проигрывает войну, поскольку те же агенты/умиротворители теперь фактически используют угрозу краха России — они, похоже, отошли от прежнего нарратива о том, что Россия применит оружие массового уничтожения против Украины, и, возможно, Запада, если мы не перестанем вооружать Украину и не позволим России победить. Последняя угроза, кажется, уже была разоблачена как блеф, поэтому агенты/умиротворители перешли к другим пророссийским темам для разговора.

Несколько моментов, которые я хотел бы отметить в ответ, в дополнение к вышеизложенному: