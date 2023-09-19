Что если Кадыров умирает. Три сценария развития ситуации для Чечни, России и Путина 19 сентября, 19:55 NV Премиум

Это идеальный рецепт для дестабилизации ситуации в Чечне и утраты Москвой контроля над этим своим регионом на данный момент

История, которая разворачивается на Северном Кавказе, может обернуться настоящим черным лебедем для Российской Федерации. Точнее, не лебедем, наверное, а черным гусем, причем достаточно упитанным, если не сказать жирным.

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Речь, конечно, идет о состоянии здоровья чеченского падишаха Рамзана Кадырова. В последнее время появилось все больше и больше информации о том, что он не очень хорошо себя чувствует. Причем некоторые люди говорят, что он чувствует себя настолько плохо, что уже даже находится на том свете. По некоторым, не подтвержденным пока данным, он умер.

История развивалась следующим образом.

Несколько лет назад Кадыров стал быстро толстеть, прям на глазах, раздувать его стало, он, наверное, в два или в три раза набрал в весе. Многие это объясняли тем, что он злоупотребляет наркотиками самыми разными, опять же, его речь становилась все менее связанной, это было заметно по выступлениям в его личном телеграм-канале. Хотя еще 10 лет назад он бодро говорил и по-русски, и по-чеченски, никаких проблем у него не возникало. И он достаточно спортивного телосложения был.

Последние годы он стал очень толстым, медленно, как-то затянуто стал говорить, едва произносить фразы, не артикулировано, в общем, явно у него что-то там нарушилось в мозгу. Два года назад ему понадобился личный врач. Личным врачом стал человек из Дагестана, которого зовут Эльхан Сулейманов. Эльхан Сулейманов, очень хороший, видимо, врач, он работал в Германии долгое время и по основной специализации — онколог. Он вылечил от какой-то неназванной болезни, но можно догадаться от какой, если он онколог, Аймани Кадырову, то есть, мать нынешнего чеченского падишаха. За это он стал министром здравоохранения Чечни, даже вице-премьером стал, приближенным к Кадырову человеком и его личным врачом.

И вот, как сообщают (опять же, нужно понять, все покрыто мраком, но вот есть такой телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, его источники сообщают), что ровно год назад, в конце лета — начале осени 2022 года, Сулейманов сделал серию инъекций Кадырову, у которого начались проблемы с почками (как многие считают, на фоне усиленного потребления наркотиков). Ампулы он привез то ли из-за границы, то ли из Москвы, никто точно этого не знает.