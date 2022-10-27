Кадыров, Пригожин и Медведев. К чему приведет грызня вокруг Путина 27 октября, 18:14 Эксклюзив НВ Путин пытается держать Пригожина и Кадырова под контролем (Фото:REUTERS)

А Путин играет на противоречиях

Надо понимать одну простую вещь, и это очень важно для нашего понимания — главной движущей силой войны против Украины был именно Путин, и он продолжает ею быть. Но он выпустил из бутылки этой агрессии псов войны, зло войны, атмосферу войны, и вот ее олицетворением стали такие персонажи как Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров, Дмитрий Медведев. Последний действует информационно, а Пригожин и Кадыров стали псами войны и на территории Украины в боевых действиях. Так что стали олицетворением партии войны в практическом смысле.

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Однако они только инструменты Путина. Говорить, что они могут бросить ему вызов — огромное преувеличение.

Потому что ни разу они не позволяли себе критиковать Путина, они критикуют только Минобороны РФ, отдельных военных. А Путин играет на противоречиях. Раньше это происходило в умеренных формах между условными либералами (их называют проигравшие системные либералы) и консервативным крылом. А вот сейчас есть партия войны, которую олицетворяют Пригожин, Кадыров и Медведев, и есть условная, незаметная партия мира, даже публично себя не представляющая. А Путин просто играет на этих противоречиях, оставляя себе пространство для маневра.

А вот на будущее. Думаю, что Пригожин вызов не столько для Путина, сколько для российских элит на будущее после Путина. Пригожин и Кадыров используют эту войну для усиления своих политических позиций. Оба эти персонажа очень амбициозны. Они хотят выйти за пределы тех ролей, которые у них были. У Кадырова — сугубо региональный лидер. А теперь, похоже, что он претендует на более значимую роль, возможно, даже на федеральном уровне. Пригожин тоже. Он являлся функциональным инструментом в Африке, Сирии — за границами России. А вот сейчас именно война в Украине дала ему возможность усилить свое влияние. И, похоже, что действительно: его амбиции стали больше. Он претендует на роль такого эксклюзивного инструмента Путина. В частности, обратите внимание, что буквально на днях была обнародована информация, что Пригожину дают полномочия формировать добровольческие военные формирования, к которым относятся и ЧВК.

Что объединяет Кадырова и Пригожина —