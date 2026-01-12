Опасность для Кремля. О возможном развитии событий вокруг Кадырова

Несмотря на то, что в Чечне 25 лет все заливали армированным бетоном, намечающийся уход Рамзана в мир иной даже в спокойное время мог бы привести к существенным потрясениям: слишком уж много внутреннего напряжения накопилось в системе.

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Сейчас же время абсолютно не спокойное.

Во-первых, нет очевидного преемника, а это всегда большой фактор нестабильности и риска при транзите власти в авторитарной системе. Есть вероятность того, что назначенный преемник много кого не устроит, и у него появятся конкуренты, в том числе — авторитетные и вооруженные.

Назначенный преемник много кого не устроит

Во-вторых, вся российская армия находится в Украине, причем в сильно потрепанном виде. В случае начала в Чечне какой-то заварухи, а уж тем более — восстания, подавлять его будет вообще некому. С очень высокой вероятностью полыхнет весь Кавказ.

Третий фактор риска — острейшая нехватка денег в бюджете РФ. Всякую нестабильность, борьбу за власть и даже вооруженные столкновения на Кавказе в прошлом пресекали не столько силой, сколько деньгами. Но их должно быть очень много. А сейчас из-за падения нефтяных доходов и общего истощения экономики денег совсем нет.

Поэтому новости об отказе у Кадырова обеих почек неизбежно приведут к острой головной боли и приступу геморроя у валдайского пациента. И ракета Орешник ему тут не поможет.

Текст опубликован с разрешения автора

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