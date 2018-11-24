Наталья Кадя

Уже завтра нас ждет безжалостная борьба с роботами — за то, чей продукт или сервис будет иметь большую ценность
Уже завтра нас ждет безжалостная борьба с роботами — за то, чей продукт или сервис будет иметь большую ценность
Нестабильность — это новая стабильность. И чем быстрее мы это примем, тем успешнее будем
Побывав в штаб-квартире Facebook, я поняла: Марк Цукерберг создал компанию, где главное — вовлеченность, а не удовольствие
Культура Netflix – это лишь два слова. Свобода и ответственность
Жалеть маму, которая сама воспитывает ребенка, — все равно что признавать ее недееспособность и от этого восхищаться любому адекватному ее действию
Карьера стала пустым звуком для растущей прослойки креативного класса, а власть и влияние – скучным атавизмом для возмужавших миллениалов. Что с этим делать?
Страх получить два балла/потерпеть неудачу/встретить неодобрение/напороться на критику/услышать насмешку – все это боязнь будущего, неопределенности, неизвестности
Люди приходят работать в компанию, а уходят от руководителя
Перед нами, женщинами, давно открыты любые двери. Так почему же все еще так мало представительниц прекрасного пола ворочают миллиардами? Можно было бы ответить: виноваты мужчины. Но это не так
Эта маленькая предыстория – о том, что нужно мечтать о большем. И все получится. Даже то, что кажется невероятным
Кто съедает ваше время. Как спастись от постоянной занятости
Выберите вечер незадолго до Нового года, возьмите листок и ручку, соберите в список все свои «новогодние желания» и давайте с ними поработаем
Моя стратегия в собеседованиях – win-win, где и работодатель, и соискатель уважают право друг друга быть собой
Если вам кажется, что что-то нужно менять – вам не кажется
Так бывает: вы как будто бы неплохой специалист и человек хороший, но для других, для рынка, для соцсетей и поисковиков вас как бы нет. Почему?
Самое ценное, важное и невосполнимое из того, что есть в жизни – это сама жизнь. Выберите настоящую мечту и цените каждую минуту, которую потратите на ее достижение
И как они создают новую эру профессиональной среды
Фаббинг – новое явление социальной среды, которое психологи уже назвали одной из основных причин конфликтов – как в личных и профессиональных взаимоотношениях
Как не позволять прошлому управлять вашим настоящим и программировать ваше будущее
Почему большинство бонусных систем не работают, и что общего у классической системы мотивации и дрессировки осликов
Жить интересно, когда вы можете все менять и на все влиять. А вы можете
Если ты веришь в то, что ты можешь – ты можешь, если ты веришь в то, что ты не можешь – ты прав
Именно от них вы всегда слышите жалобы на погоду, начальника, насморк, зарплату, пережаренный кофе. И даже не догадываетесь, какой вред наносят вам эти люди
Четыре причины, почему лучше воздержаться от помощи
Почему так важно уметь управлять своим боссом и как правильно выстраивать взаимоотношения со сложным начальником
Только 3% людей на планете имеют четко сформулированные цели, а ведь без цели невозможно достичь успеха
Лень и страх - два смертельных фактора, которые погубили огромное количество судеб. Они же заставляют ежедневно ходить на нелюбимую работу
В детстве нас годами учили выбирать между полезным нам и «общественно-полезным», не «якать», быть скромнее. Оттуда родом – поколение людей, извиняющихся за свою успешность, счастье и правильный эгоизм
Новая философия, где удовольствие превыше прибыли, человек важнее работы, неспешность приятнее суеты
Почему компании не обязаны оплачивать специальные обучающие программы для сотрудников
Отношение к работе и решения, которые мы принимаем ежедневно, гораздо важнее опыта, с которым мы начинаем карьеру
Глобализация и бешеный ритм изменений вокруг диктуют новые правила игры и для опытных карьеристов, и для тех, кто тайно мечтает таковыми стать
Начальник ГРУ умер после похода в Кремль, полиция РФ помогла оппозиционному рэперу поднять популярность, а Брексит грозит стать неуправляемым бедствием
Наступает Черная пятница, сакральный день общества потребителей, когда во что бы то ни стало нужно хоть что-то купить
Начальник ГРУ умер после похода в Кремль, полиция РФ помогла оппозиционному рэперу поднять популярность, а Брексит грозит стать неуправляемым бедствием
Таксист, который работает в темную без лицензии и два года ездит на евробляхе, будет прощен
Накануне президентских выборов в 2019 году пора поговорить о том, чего нам действительно стоит опасаться, а к чему лучше отнестись со скепсисом
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