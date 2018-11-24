24 ноября 2018, суббота
Наталья Кадя
Наталья Кадя
Партнер юридической компании Danevych.Law, карьерный и лайф-коуч Международного Эриксоновского Университета
Лидеры будущего. Четыре навыка перспективного бизнесмена
Сегодня нельзя определить конкретные умения лидера, ведь главное - быть готовым к полной неопределенности 0
Последний рабочий день

Уже завтра нас ждет безжалостная борьба с роботами — за то, чей продукт или сервис будет иметь большую ценность

25 февраля, 12:05
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Девять навыков, которые нужно развивать каждому

Нестабильность — это новая стабильность. И чем быстрее мы это примем, тем успешнее будем

24 декабря 2017, 08:13
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Девять принципов, по которым работает Facebook

Побывав в штаб-квартире Facebook, я поняла: Марк Цукерберг создал компанию, где главное — вовлеченность, а не удовольствие

11 декабря 2017, 23:34
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Как работают в Netflix

Культура Netflix – это лишь два слова. Свобода и ответственность

05 декабря 2017, 09:03
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Как я живу с клеймом "мать-одиночка"

Жалеть маму, которая сама воспитывает ребенка, — все равно что признавать ее недееспособность и от этого восхищаться любому адекватному ее действию

19 сентября 2017, 23:03
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Миллениалы в офисе. Как с ними работать?

Карьера стала пустым звуком для растущей прослойки креативного класса, а власть и влияние – скучным атавизмом для возмужавших миллениалов. Что с этим делать?

15 сентября 2017, 22:03
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Что если? Как преодолеть страх неизвестности

Страх получить два балла/потерпеть неудачу/встретить неодобрение/напороться на критику/услышать насмешку – все это боязнь будущего, неопределенности, неизвестности

25 июля 2017, 22:03
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Почему от вас уходят лучшие сотрудники

Люди приходят работать в компанию, а уходят от руководителя

31 мая 2017, 22:03
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Главный женский вопрос

Перед нами, женщинами, давно открыты любые двери. Так почему же все еще так мало представительниц прекрасного пола ворочают миллиардами? Можно было бы ответить: виноваты мужчины. Но это не так

11 марта 2017, 09:03
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Война с хронофагами, или как успевать «не делать»

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Забудьте все лайфхаки, или Как вести себя на собеседовании

Моя стратегия в собеседованиях – win-win, где и работодатель, и соискатель уважают право друг друга быть собой

25 октября 2016, 18:06
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Как понять, что вам пора изменить свою жизнь

Если вам кажется, что что-то нужно менять – вам не кажется

18 октября 2016, 21:23
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Думаете, у вас есть имя и цена? Спросите Google

Так бывает: вы как будто бы неплохой специалист и человек хороший, но для других, для рынка, для соцсетей и поисковиков вас как бы нет. Почему?

19 сентября 2016, 19:40
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Секс в большом городе: 37 важных уроков, которые я выучила к 37

Самое ценное, важное и невосполнимое из того, что есть в жизни – это сама жизнь. Выберите настоящую мечту и цените каждую минуту, которую потратите на ее достижение

17 августа 2016, 20:37
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Почему новому поколению не нужны начальники

И как они создают новую эру профессиональной среды

14 июля 2016, 22:37
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Уделяйте время живому общению, пока не поздно

Фаббинг – новое явление социальной среды, которое психологи уже назвали одной из основных причин конфликтов – как в личных и профессиональных взаимоотношениях 

08 июля 2016, 22:37
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6 причин покончить с прошлым навсегда

Как не позволять прошлому управлять вашим настоящим и программировать ваше будущее 

30 июня 2016, 23:03
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Деньги решают все. Иллюзия обмана

Почему большинство бонусных систем не работают, и что общего у классической системы мотивации и дрессировки осликов

14 июня 2016, 22:21
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Как стать властелином своей жизни

Жить интересно, когда вы можете все менять и на все влиять. А вы можете

09 июня 2016, 21:37
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Жизнь в плену собственных убеждений

Если ты веришь в то, что ты можешь – ты можешь, если ты веришь в то, что ты не можешь – ты прав

16 апреля 2016, 06:37
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Токсичные люди. Яд от самых близких

Именно от них вы всегда слышите жалобы на погоду, начальника, насморк, зарплату, пережаренный кофе. И даже не догадываетесь, какой вред наносят вам эти люди

07 апреля 2016, 19:37
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Если хотите помочь – немедленно перестаньте помогать

Четыре причины, почему лучше воздержаться от помощи

30 марта 2016, 20:37
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Несносные боссы. Инструкция по управлению

Почему так важно уметь управлять своим боссом и как правильно выстраивать взаимоотношения со сложным начальником

15 марта 2016, 19:37
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Меняйся или умри

Только 3% людей на планете имеют четко сформулированные цели, а ведь без цели невозможно достичь успеха

07 марта 2016, 16:13
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Увольняться – это нормально, а делать это часто - полезно для здоровья

Лень и страх - два смертельных фактора, которые погубили огромное количество судеб. Они же заставляют ежедневно ходить на нелюбимую работу

29 февраля 2016, 19:53
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Как убить в себе чувство вины за то, что вы успешны и счастливы

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Как не сгореть на работе и стать успешным

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Кто должен платить за ваше развитие

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Позвольте себе роскошь не быть лучшим

Отношение к работе и решения, которые мы принимаем ежедневно, гораздо важнее опыта, с которым мы начинаем карьеру

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6 качеств, которые понадобятся вам, чтобы стать успешным

Глобализация и бешеный ритм изменений вокруг диктуют новые правила игры и для опытных карьеристов, и для тех, кто тайно мечтает таковыми стать

18 января 2016, 23:13
0

Наталья Кадя

Партнер юридической компании Danevych.Law, карьерный и лайф-коуч Международного Эриксоновского Университета

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