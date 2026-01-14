Прямо сейчас, я думаю, с Верховной Радой ведется — нет, не торг, а воспитательная работа со слугами народа, которые не дали голосов за назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики

Не хватило 16 голосов — а это много, не четыре-пять. Предполагаю, воспитательная работа проводится так же, как перед этим «слуг» ставили на место за голосование по отставке Василия Малюка.

Реклама

В целом фракция Слуга народа еще дает по 150−170 голосов, но уже вообще не может без поддержки ОПЗЖ, депутатской группы За майбутнє и Довіри. И периодически перестает мочь без Батькивщины. Обратите внимание, что Батькивщина не голосовала за назначение Шмыгаля, но во время отставки Малюка с должности главы СБУ ее 11 голосов были решающими.

Почему я и Голос не поддержали увольнение Василия Малюка и Дениса Шмыгаля?