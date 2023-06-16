Наш сценарий будущего. К чему должен быть готов каждый украинец 16 июня, 20:13 NV Премиум

База безопасности Украины должна закладываться прямо сегодня, и это уже делается

Выступление волонтера, основателя благотворительного фонда, общественного деятеля Сергея Притулы в рамках мероприятия NV «Диалоги о восстановлении Украины», которое состоялось 8 июня

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Действительно масштабное вторжение, которое принесло очень много войны, стало невероятным триггером для общества, для государства в целом, одновременно стало катализатором определенных вещей, которые сейчас происходят. И собственно, вопрос, актуальны или неактуальны определенные реформы, во время войны он вообще стал рассматриваться совсем с другой стороны. И в частности, когда мы сегодня говорим об архитектуре безопасности, или современной, или той, которая должна быть в будущем, то база этой архитектуры должна закладываться просто сегодня, и это уже, в принципе, делается.

Говоря об архитектуре безопасности, я вижу в ней несколько сегментов, из которых состоит эта мозаика. Это, конечно, военная безопасность, это, конечно, экономическая безопасность, правовая безопасность. И это работа над как можно более широким привлечением гражданского населения страны к программам безопасности. Я немножко объясню. У моего фонда есть достаточно хороший уровень экспертизы в указанном сегменте.

В августе прошлого года наш фонд запустил по стране Центры готовности гражданских (ЦГГ). У нас 30 городов уже сейчас есть в 17 регионах, где мы создали центры, которые занимаются базовой, затем углубленной подготовкой людей гражданских, которые никогда не были военными, определенным вещам, которые могут понадобиться в жизни, если они будут мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины, или же они могут воспользоваться этими навыками и будучи вне армии. О чем я говорю? Основы тактической медицины, основы стрелкового дела, обращение со взрывчатыми предметами, саперное дело. Это инструкторы, которые обучают пользоваться гранатометами разных типов — и советского производства, и вплоть до NLAW.

Работа с психологами. Это запустили сейчас два направления, людей, которые уже прошли много тренингов и хотят остаться в системе ЦГГ, есть направление ИПСО. И таким образом люди чувствуют свою вовлеченность, это во-первых, а во-вторых, мы делаем первые шаги над внедрением такой философии, что каждый украинец, каждая украинка на самом деле должны иметь две специальности, гражданскую и приближенную к милитарной.

С таким придурковатым соседом мы должны быть всегда готовы

Я в принципе не хочу употреблять слово милитаризация общества, потому что это очень пугает наших западных партнеров, но ты можешь быть айтишником, но на параллельном курсе ты должен получить навыки инструктора тактической медицины, или медика, ты бухгалтер, но наряду с тем ты знаешь стрелковое дело, ты водитель маршрутки, но наряду с тем ты знаешь, как заложить взрывчатку и так далее. Потому что, с таким придурковатым соседом, какой есть у нас, мы должны быть всегда готовы.

И, собственно, я вижу этот сегмент обучения, подготовки гражданских людей в стране как один из обязательных элементов архитектуры безопасности Украины будущего.

Когда мы говорим о военной безопасности, то мне кажется, не хотелось бы рассматривать какую-то альтернативу для Украины гарантий безопасности, кроме как членства Украины в Североатлантическом альянсе. К сожалению, наша страна уже имела не совсем положительный опыт, когда нам предоставляли гарантии безопасности, но они не выполнялись. И со всем уважением опять же, к нашим партнерам, которые сейчас максимально нас поддерживают, и благодаря которым мы способны защищаться и освобождать нашу землю, но какие-то гарантии, которые через 20−30 лет после энного количества смен властей, правительств, президентов, премьеров и так далее снова кто-то будет на Западе рассматривать как филькину грамоту, нас это не устраивает. Наша интеграция сейчас с НАТО является настолько глубокой, на уровне коммуникации со странами членами НАТО, альянсом в целом, и наше соответствие стандартам НАТО уже достигло достаточного высокого уровня для того, чтобы мы имели право задавать четкие вопросы, когда? Не если, а именно когда. И я бы очень хотел, чтобы это направление было неотвратимым. Также в рамках этой модели безопасности будущего нам нужно крайне серьезно провести аудит и пересмотр функционала отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Реформа системы оборонных закупок — это тоже крайне важная история. Слава Богу, она сдвинулась с мертвой точки в 2020 году, 17 июля с принятием закона Украины об оборонных закупках. Однако имплементации этого закона в реальную жизнь не произошло. Из-за, здесь уже вопрос оценки, или некомпетентности, или саботажа двух профильных министерств в то время, которые отвечали за разработку подзаконных актов, более 30 штук их должно быть, они не были разработаны, не были внедрены, не появился единый реестр исполнителей государственного заказа и, собственно, мы пришли к большому вторжению с двумя годами профуканного государственного оборонного заказа.

Мы должны максимально интегрировать в украинскую экономику западный капитал, чего не было сделано ранее. Или это касается оборонной промышленности? Хочет Рейнметалл здесь открывать с нами совместное предприятие по производству и ремонту бронетехники, давайте им дадим такую возможность. Baykar Makina заходят с Байрактарами, давайте им дадим такую возможность. Все, кто может, все, кто хочет, пусть сюда приходят, они будут работать на обороноспособность Украины. И наличие западного капитала здесь — это еще один такой предохранитель и залог того, что западный мир будет нам помогать в случае какой-то опасности. Потому что здесь будет их бизнес, здесь будет их капитал, за который они ответственны.

И последний элемент — правовая безопасность. Мы недавно на Киевском форуме по безопасности очень много внимания уделили общению по сохранению демократизации Украины, предотвращению курса на авторитаризацию в государстве. Потому что есть определенные опасения, ведь война спровоцировала некоторые элементы централизации власти в государстве. И нам нужно позаботиться о том, чтобы по окончании войны, после нашей победы мы все-таки откатились к децентрализации. То, что беспокоит людей и за границей, и людей внутри страны, это с точки зрения права равные правила игры для всех. Сюда не придет бизнес, сюда не придет инвестиция, если они не будут понимать, что закон и украинская судебная система будет их защищать. То есть вот такие фундаментальные, как по мне, вещи, из которых должна состоять эта архитектура безопасности, о которой мы говорим.

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