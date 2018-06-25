Юлия Копыткова

Украинцы всегда отвечают на телефонные звонки, но редко делают комплименты чужой работе
Ответ на вопрос, кто виноват, меня больше не интересует. Я хочу знать, что делать
Украинцы всегда отвечают на телефонные звонки, но редко делают комплименты чужой работе
Обе постсоветские республики, РФ и независимая Украина, являются государствами-преемниками той «России», воссоединение с которой было обещано крымчанам на псевдореферендуме 2014 года
Весь мир с увлечением следил за тем, о чем же договорятся Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Однако мало кто заметил, что одновременно с ярким, но пустым шоу в Сингапуре происходит у нас тут под боком
Представьте, что я – Путин. У него, на мой взгляд, сейчас – настоящий праздник: весь мир – у его ног.
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