Юлия Гейко

Все это уже было — накануне развала СССР. У российских властей заканчиваются финансовые средства
Бразильского Трампа ударили в живот ножом, Песков сказал, что у "Боширова" много общего с Лениным и Сталиным, а Меркель объявила себя живой и легитимной
Все это уже было — накануне развала СССР. У российских властей заканчиваются финансовые средства
Сейчас для Украины крайне удачный момент для того, чтобы решить проблему с Венгрией за счет более сильных игроков
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
В ближайшие недели в американском Конгрессе начнется рассмотрение законопроекта о жесточайших санкциях против России. Документ официально называется "О защите от агрессии Кремля"
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