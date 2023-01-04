Новое правительство Израиля возобновило переговоры с Россией. Чего ждать Украине 4 января, 13:51 Эксклюзив NV

Нет никакой информации по поводу итога состоявшегося на днях телефонного разговора между главами МИД Израиля и РФ. И это еще больше настораживает

Современная дипломатия предполагает как минимум информирование. Скрыть что-либо практически невозможно. Правительства стран для продвижения своей адженды и распространения собственного нарратива информируют об итогах бесед. А здесь мы видим отсутствие каких-либо известий, и я смотрю на реакцию своих израильских друзей, которые внимательно следят за этой ситуацией, и такое молчание их разочаровывает.

Видео дня

Новое правительство Израиля возобновило переговоры с Лавровым (прежнее правительство Яира Лапида их приостановило), потому что рассматривает все, что делало правительство Лапида, как неправильное. И это касается не только войны России против Украины, а вообще каких-либо действий предыдущего правительства во внутренней и внешней политике. Поэтому не стоило ожидать какой-либо последовательности в израильской политике. А здесь мы видим радикальный отход от предыдущих принципов и позиции.

Мы можем представить себе (это несложно) речь того же Лаврова. Мы много раз слышали эти речи, и эта очевидно мало чем отличалось. И в этом смысле новый глава израильского МИД умело кивал и говорил «кен, кен, кен» (да, да, да). Я не думаю, что они возражали, что они пробовали дискутировать с Лавровым. Мне кажется, что речь не об этом. Конечно, Израиль озабочен усилением сотрудничества между Россией и Ираном. К сожалению, оправдались те прогнозы, в том числе и мой, о том, что Россия именно этим сотрудничеством с Ираном будет активно шантажировать Израиль. А Израиль, к сожалению, будет вестись на этот шантаж. И это мы видим собственными глазами.

Израиль, к сожалению, ведется на шантаж

СМИ писали, что Биньямин Нетаньяху вскоре после назначения в третий раз на пост премьера в телефонном разговоре с Зеленским в пятницу, 30 декабря, просил его, чтобы Украина проголосовала в Генассамблее ООН против резолюции, в которой призывают Международный уголовный суд дать юридическое заключение последствий оккупации Израилем палестинских территорий — Западного Берега. Президент Украины якобы сказал, что в обмен на такое голосование Украины хотел бы услышать, как новое правительство Израиля планирует изменить позицию относительно помощи Киеву, в частности, можно ли рассчитывать на средства защиты от баллистических ракет и иранских дронов.

Биби Нетаньяху повел себя, как классический арабский чиновник. Он сказал в ответ на просьбу Зеленского Инша’Аллах букра — «даст Бог, завтра». Я, откровенно говоря, не слышал от евреев выражения такого же содержания, но на иврите. Но предполагаю, что Биби Нетаньяху, долгое время вовлеченный в арабо-израильский конфликт, хорошо изучил арабский способ вежливо ответить «нет». То есть мы должны понимать, что это «нет», а не что-либо другое, и действовать соответственно. Нет по состоянию на данный момент никаких шансов и оснований говорить о том, что Украина может каким-то образом повлиять на Израиль, чтобы тот принял интересующее нас решение.

Более того, когда мы говорим о правительстве Яира Лапида, это правительство было наиболее комплементарным к Украине, то и это правительство не смогло предоставить Украине оружие. О чем же мы можем говорить сейчас, когда к власти в Израиле пришли люди, очень далекие от украинских интересов, избиратели которых видели нас не на первом месте в списке своих интересов. Откровенно говоря, шансы на то, что Биби согласится на какое-либо сотрудничество с Украиной по оружию, минимальны. Потому нам нужно действовать соответственно. Я понимаю, что Украина не голосовала за ту резолюцию в ООН, Украина вышла из зала, и это, я надеюсь, последняя уступка Израилю, учитывая то, что при этом правительстве вряд ли можно ожидать положительных для нас решений.

Полное интервью с Игорем Семиволосом слушайте на Радио NV: