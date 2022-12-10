Две удивительные вещи. Что может изменить ситуацию на Ближнем Востоке 10 декабря, 10:32 Эксклюзив НВ

Сегодня на берегах реки Иордан разыгрываются две драмы, представляющие собой две самые мощные силы, формирующие политику в Израиле и вокруг него

Скажите мне, какая из них доминирует, и я скажу вам, как будут выглядеть отношения между евреями и арабами в будущем.

Первая — это логика трайбализма. Она ярко проявилась в недавно избранном ультрарелигиозном, ультранационалистическом правительстве Израиля, которое пришло к власти благодаря всплеску столкновений между палестинцами Западного берега и израильтянами в целом и всплеску преступной деятельности израильских арабов против других израильских арабов и евреев в частности. Все это продиктовано трайбалистским девизом «Я и мой брат против моего двоюродного брата. Я, мой брат и мой двоюродный брат против чужака».

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Израильским лидером этой коалиции является Биньямин Нетаньяху, который выиграл выборы благодаря кампании, направленной на распространение страха и сопротивления разделению власти с палестинскими жителями Западного берега и палестинскими гражданами Израиля. Основное послание Нетаньяху было адресовано еврейским израильтянам: «Только я могу защитить вас от чужаков».

Но пока шли выборы, действовала и другая логика: