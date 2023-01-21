Очень опасная трансформация. Что сейчас происходит в Израиле 21 января, 09:03 Эксклюзив NV

Израиль и США — друзья. Но сегодня одна из сторон в этой дружбе — Израиль — меняет фундаментальный характер своего государства

Если бы я мог положить на стол президента Байдена служебную записку о новом израильском правительстве, я точно знаю, как она должна начинаться:

«Уважаемый господин президент, я не знаю, интересуетесь ли вы еврейской историей, но еврейская история определенно интересуется вами сегодня. Израиль стоит на пороге исторической трансформации — от полноценной демократии к чему-то меньшему, и от стабилизирующей силы в регионе к дестабилизирующей. Возможно, только вы сможете остановить премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его экстремистскую коалицию от превращения Израиля в нелиберальный бастион фанатизма».

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Я бы также сказал Байдену, что боюсь, что Израиль приближается к серьезным внутренним гражданским распрям. Гражданские конфликты редко бывают связаны с одной политикой. Как правило, они связаны с властью. В течение многих лет ожесточенные споры в Израиле по поводу соглашений Осло были связаны с политикой. Но сегодня, в этом кипящем столкновении речь идет о власти — кто может указывать кому, как жить в очень разнообразном обществе.

Краткая история: