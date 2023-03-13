Новое обострение между Израилем и Ираном. Что происходит? 13 марта, 17:01 Эксклюзив NV

Израиль является таким трикстером. Он напоминает всем остальным об иранской угрозе

Ситуация с Ираном на повестке дня Израиля последние 10−15 лет. И за это время там практически ничего не менялось с тех пор, как заговорили о ядерном оружии и иранских ракетах.

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Я еще помню историю, когда Беньямин Нетаньяху делал большие брифинги в начале 2010-х годов как раз по поводу угроз иранских ракет. И всегда в фокусе внимания была ядерная программа, и мы знаем, насколько израильтяне достаточно скептически относились к заключению этого ядерного соглашения с Ираном в 2015 году. Хотя были вынуждены мнимо согласиться на него. Мы помним ряд террористических актов в Иране. В 2013−14 годах их было много осуществлено против иранских инженеров или высокопоставленных должностных лиц, которые занимались ядерными программами. Затем после 2015 года эти акты прекратились и снова начались после 2018 года —6 после того, как американцы снова наложили санкции на Иран.

Так что сегодняшнее обострение — не новая история, а давняя. Израиль является таким трикстером. Он напоминает всем другим об иранской угрозе.

Задача россиян — максимально обострить ситуацию на Ближнем Востоке

Относительно визита министра обороны США Ллойда Остина в Израиль и его заявления. Надо различать информационный шум вокруг этого заявления и само заявление. Потому что информационный шум, насколько я понял, активно продвигали российские источники, мол, скоро будут нанесены удары по Ирану. И понятно, что задача россиян максимально обострить ситуацию на Ближнем Востоке. Толкнуть Иран, с одной стороны, в российские объятия, а с другой стороны, убедить иранских умеренных политиков в том, что нет смысла дальше пробовать договориться с американцами. Потому что все равно в Иране продолжается дискуссия между радикалами, консерваторами, сторонниками сотрудничества с Россией и, условно говоря, группами умеренных, предлагающих не принимать аж так сторону России, держаться в стороне от конфликта в Восточной Европе.

Пока мы видим, что выигр↨5вают те, которые выступают за всестороннее сотрудничество между РФ и Ираном. И эти заявления Остина преследовали целью именно четкую фиксацию того, что период разговоров, переговоров, закончился. Я так оцениваю это. Вот почему россияне активно использовали эту тему, этот визит, заявление главы Пентагона. Именно для того чтобы сформулировать такой месседж.

А что касается самой этой поездки Остина, — ну да, американцы демонстрируют готовность гарантировать Израилю если не безопасность, то полное взаимодействие в случае, если Иран предпримет какие-либо действия против Израиля. Они также фиксируют четкую красную линию, каковой является, собственно, атомная бомба иранская. То есть они не допустят производства атомной бомбы. И также они подтверждают слова Энтони Блинкена, которые были сказаны несколько раньше, во время визита на Ближний Восток, о том, что все варианты событий на столе, в том числе, и военный вариант, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. То есть было так сформулировано. Ну, понятно, что военные должны готовиться к худшим сценариям, и о худшем сценарии как раз шла речь.

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