Бомба замедленного действия. Что происходит в Израиле 2 августа, 10:43

Мой нынешний визит в Израиль совпал с периодом беспрецедентных политических беспорядков

Парламент приступил к одобрению пакета законов, предложенного крайне правым, радикальным правительством: эти законы призваны лишить ряда полномочий судебную ветвь власти, что вызвало у многих опасения по поводу ослабления либеральной демократии в стране.

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У Израиля нет официальной, кодифицированной конституции, поэтому критически важно, чтобы в стране сохранялся независимый Верховный суд и независимая судебная система. Ведь именно благодаря этому демократия становится либеральной — нужны не только свободные и честные выборы, но и соблюдение принципов верховенства закона, защита меньшинств, а также наличие сдержек и противовесов для исполнительной и законодательной ветвей власти.

Предложенные правительством «реформы» будут постепенно толкать Израиль в сторону антилиберальной демократии. Её примеры мы уже наблюдаем в Турции и Венгрии. Долгосрочный ущерб экономике может оказаться настолько серьёзным, что в случае продолжения судебного переворота, начатого правящей коалицией, хвалёная «нация стартапов» может превратиться в «падшую нацию», у которой серьёзно ухудшатся экономические перспективы.

Против этих «реформ» выступает не только половина населения, придерживающаяся левых и левоцентристских взглядов, но и многие члены правящей консервативной партии «Ликуд». В состав оппозиции входят также наиболее динамичные сегменты израильской экономики, прежде всего, технологические компании, на долю которых приходится 50% экспорта, 25% государственных доходов, 400 тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест и более 20% ВВП (с учётом их влияния на другие отрасли).

Нанесение ущерба только началось, поэтому ещё есть время сменить курс

Большинство руководителей и сотрудников технологического сектора Израиля являются светскими либералами, и теперь многие из них начали планировать постепенную релокацию своей деятельности в зарубежные страны. Им легко это сделать, потому что в их бизнесе используется мало физического капитала; они в большей степени полагаются на знания, нематериальные активы и очень мобильных специалистов по современным технологиям.

Тем временем иностранные фирмы венчурного капитала уходят, отказываясь от новых инвестиций в Израиль, и даже многие простые граждане стали задумываться о выводе своих сбережений из страны. Кроме того, эти «реформы», скорее всего, лишат многих евреев в США, Европе и других регионах мира интереса к переезду или выходу на пенсию в Израиле, а израильтяне, которые работают или живут за границей, могут решить не возвращаться в свою страну. Впрочем, есть и более тревожные последствия: программа нынешнего правительства ставит под угрозу безопасность Израиля. Как сообщает телеканал CNN, «тысячи резервистов армии Израиля (а это её основа) угрожают не явиться на сборы» в знак протеста.

Состав протестующих важен, потому что ультраортодоксальные мужчины, которые придерживаются экстремальных взглядов и поддерживают правящую коалицию, не служат в вооружённых силах, не изучают науки, не являются важной частью рабочей силы и практически не платят налоги. Наоборот, они получают большие пособия, которые растут вместе с размерами их семей.

Если бы в Израиле существовала надлежащая, честная система пособий, финансируемая за счёт прогрессивного налогообложения, тогда у её бенефициаров появился бы стимул идти на гражданскую службу (если уж не военную), получить образование, которое будет пользоваться спросом на рынке, войти в состав рабочей силы и, соответственно, платить налоги. Многие члены партии «Ликуд» поддержали бы такие разумные реформы. Однако на сегодня большинство ультраортодоксов заперты в ловушке нищеты и зависимости от государства.

Помимо этого, в Израиле наблюдается экономический раскол между, с одной стороны, технологическим и другим крупным и средним бизнесом и, с другой стороны, местными властями и мелким бизнесом. Для первой группы в целом не характерна коррупция, в то время как вторая отличается непотизмом и частыми взятками, связанными с лицензированием строительства, а также деловой и другой деятельности, регулируемой на местном уровне. Хуже того, власти предлагают ещё ряд реформ, которые могут привести к замене способных гражданских служащих на некомпетентных, коррумпированных лакеев, что лишит экономику динамичного, инновационного характера.

Нынешние планы правительства равнозначны бомбе замедленного действия, потому что рейтинговые агентства вскоре могут задуматься о снижении кредитного рейтинга Израиля. А если технологические и другие фирмы начнут релоцироваться за рубеж, тогда у правительства сократится налоговая база, из-за чего растущие объёмы пособий ультраортодоксам станут неподъёмными.

Со временем ухудшение бюджетных и долговых перспектив (в сочетании с ослаблением принципов верховенства закона) усилит нынешнее искушение уменьшить независимость центрального банка так, чтобы стала возможной монетизация растущего дефицита бюджета. Если Израиль пойдёт по этому пути, результат будет предсказуем. Просто посмотрите на то, что происходит в авторитарной Турции, где в этом году инфляция, как ожидается, достигнет 58%.

Все эти факторы будут тормозить экономический рост, вероятно, вызвав со временем стагнацию экономики и возможно даже рецессию. Больше всех пострадает то самое экстремально настроенное бедное население, которое сейчас шумно поддерживает радикальные правовые реформы правительства. Если обвалится фондовый рынок, у государственного и частного сектора возрастут издержки, связанные с процентными ставками, а девальвация валюты приведёт к росту инфляции, которая уже повышается.

Вполне возможно, что Израилю действительно нужны судебные реформы. Но в условиях отсутствия кодифицированной конституции, подобные изменения должны опираться на поддержку широкой коалиции сил, а не незначительного большинства в парламенте, контролируемом экстремистскими антидемократическими и теократическими партиями. Можно лишь надеяться, что партия «Ликуд» и её лидер, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, поймут, что они подрывают не только демократию Израиля, но и его экономику, рынок труда, национальное богатство и безопасность.

Нанесение ущерба только началось, поэтому ещё есть время сменить курс. Однако если правящая коалиция будет и дальше принимать экстремальные законы в течение ближайших трёх с половиной лет (это срок её полномочий), тогда «нацию стартапов» ждёт жёсткое торможение.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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