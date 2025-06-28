Томас Фридман

Томас Фридман

Американский журналист, трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии

Такой войны еще не было

28 июня, 15:32
NV Премиум
Поделиться:
x1
0:00
-
12:38

Для стран Ближнего Востока эта региональная война стала эквивалентом Второй мировой войны для Европы: она полностью разрушила прежний статус-кво и открыла путь к новому порядку

Я искренне надеюсь, что ирано-израильское прекращение огня сохранится и распространится на сектор Газа — во-первых, для того, чтобы положить конец смертоубийствам. А, во-вторых, я думаю, что в результате этой войны начнутся столь необходимые дебаты в Иране, Израиле и палестинском сообществе.

Реклама

Эти дебаты не состоятся на следующее утро после того, как замолчат пушки, когда лидеры всех вовлеченных стран попытаются заявить о своей победе. Но все мое нутро подсказывает мне, что дебаты начнутся на следующее утро после того утра — когда в дело вмешается внутренняя политика.

Палестинцы в Газе будут задавать вопрос своим побежденным лидерам ХАМАС: «О чем вы думали 7 октября 2023 года? Вы начали войну с Израилем, значительно превосходящим вас в военном отношении противником, без какой-либо конечной цели, кроме уничтожения, что привело к ответным действиям евреев без какой-либо конечной цели, кроме уничтожения. Вы пожертвовали десятками тысяч домов и жизней, чтобы завоевать симпатии нового поколения мировой молодежи на TikTok, но теперь Газы нет».

Теги:   Израиль Иран Перемирие

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies