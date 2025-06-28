Такой войны еще не было

Для стран Ближнего Востока эта региональная война стала эквивалентом Второй мировой войны для Европы: она полностью разрушила прежний статус-кво и открыла путь к новому порядку

Я искренне надеюсь, что ирано-израильское прекращение огня сохранится и распространится на сектор Газа — во-первых, для того, чтобы положить конец смертоубийствам. А, во-вторых, я думаю, что в результате этой войны начнутся столь необходимые дебаты в Иране, Израиле и палестинском сообществе.

Эти дебаты не состоятся на следующее утро после того, как замолчат пушки, когда лидеры всех вовлеченных стран попытаются заявить о своей победе. Но все мое нутро подсказывает мне, что дебаты начнутся на следующее утро после того утра — когда в дело вмешается внутренняя политика.

Палестинцы в Газе будут задавать вопрос своим побежденным лидерам ХАМАС: «О чем вы думали 7 октября 2023 года? Вы начали войну с Израилем, значительно превосходящим вас в военном отношении противником, без какой-либо конечной цели, кроме уничтожения, что привело к ответным действиям евреев без какой-либо конечной цели, кроме уничтожения. Вы пожертвовали десятками тысяч домов и жизней, чтобы завоевать симпатии нового поколения мировой молодежи на TikTok, но теперь Газы нет».