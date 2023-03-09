Мы можем приблизить этот день. Как разрешить конфликт между Израилем и Палестиной 9 марта, 14:56 Эксклюзив NV

Какой вклад мы все можем внести в израильско-палестинский мир, когда он наступит

Каждую неделю в Израиле и на оккупированных палестинских территориях гибнет слишком много людей, а миллионы живут в страхе и безнадёжности. Мира реагирует на это избытком заявлений и дефицитом действий. Положение надо менять. Нам, в Евросоюзе и международном сообществе в целом, нужно делать больше. Мы знаем, что во всём мире люди ожидают от нас работы на благо мира, справедливости и международного права во всех уголках планеты. Но для успеха этих действий нам нужно, в первую очередь, быть честными со всеми остальными и перед самими собой.

Видео дня

Быть честными значить признать, что экстремизм усиливается с обеих сторон. Беспорядочные атаки и насилие уносят жизни многих израильтян. Насилие со стороны израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан ставит под угрозу жизнь и источники существования палестинцев, причём почти всегда безнаказанно. Военные операции Израиля часто приводят к гибели гражданского населения Палестины, зачастую без какой-либо фактической ответственности. Незаконные поселения на оккупированных землях расширяются, а деликатный статус-кво, касающийся Святых мест, ослабевает. Израильтяне могут рассчитывать на сильное государство и армию, но у палестинцев нет такой возможности. Это колоссальное неравенство в возможностях контролировать свою судьбу можно наблюдать на каждом дорожном пропускном пункте. Все эти факты препятствуют достижению мира.

Да, в Европе нередко различные фигуры по-разному реагируют на события в регионе. Но это не мешает ЕС действовать. Мы все были встревожены последними событиями, и мы все едины в общей конечной цели: увидеть безопасное и признанное в мире государство Израиль живущим в мире рядом с безопасным и признанным в мире государством Палестина. Такое решение позволило бы обеим сторонам жить свободно, в процветании и в мирных отношениях с соседними странами.

На кону стоят и наши собственные интересы. Мы хотим мира, потому что прекращение этого конфликта в интересах международной безопасности. Мы хотим мира, потому что мы признаём право на существование как Израиля, так и Палестины, и потому что мы выступаем за принципы международного права везде и всюду. Мы хотим мира, потому что у нас есть общие связи со всеми людьми на Святой Земле, и потому что это будет полезно для региональной стабильности и процветания. И мы хотим мира, потому что терроризм — это угроза для всех и каждого.

Очевидно, что ни израильская сторона, ни палестинская не готовы к миру

Но если Евросоюз, Палестинская администрация и значительная часть израильского общества поддерживают урегулирование на основе принципа двух государств, то «Хамас» не признаёт права Израиля на существование, а коалиционное соглашение нынешнего правительства Израиля отрицает право палестинцев на собственное государство. Более того, израильские правые всё чаще отрицают сам факт оккупации.

Очевидно, что ни израильская сторона, ни палестинская не готовы к миру. На палестинской стороне отсутствует единство, а также нет достаточной демократической легитимности. Все палестинские фракции должны будут осудить терроризм и преодолеть свои политические разногласия. На израильской стороне главным приоритетом должно стать прекращение строительства поселений и поселенческого насилия, а также инициирование переговоров о независимом палестинском государстве.

В последние годы международному сообществу не удавалось предпринять существенных мирных усилий в отношениях между двумя сторонами. Наши американские друзья давно стараются свести их вместе, а недавние соглашения о нормализации отношений («Соглашения Авраама») между Израилем и некоторыми из его арабских соседей действительно внесли важный вклад в региональную стабильность. Однако они нисколько не приблизили израильско-палестинский мир. Хотя США по-прежнему абсолютно необходимы для этого процесса, мы больше не можем оставлять американским дипломатам практически всю трудную работу. Напротив, нам нужны подлинно коллективные усилия с участием арабских государств, Европы, США и остальных.

Честно озвучив эти факты, что мы должны делать дальше? Прежде всего, нам нужно активизировать международные усилия с целью создать новую мирную динамику. Мы не может заставить стороны сесть за стол переговоров, но мы можем проложить к нему путь и помочь обеим сторонам подготовиться.

В 2013 году ЕС предложил предоставить «беспрецедентный пакет экономической и политической помощи, а также помощи в сфере безопасности» в случае, если стороны достигнут мирного соглашения. Помня об этом, я поручил специальному представителю ЕС Свену Купмансу поработать, совместно с Еврокомиссией и странами ЕС, над содержательным наполнением этого предложения. Я также попросил его разработать (вместе с нашими партнёрами) конкретные предложения для всестороннего регионального процесса, направленного на достижение мира между Израилем и Палестиной и между Израилем и всеми его арабскими соседями.

Затем, в феврале, я встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом, и генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абу-ль-Гейтом, которые согласились возродить и развить «Арабскую мирную инициативу» 2002 года, дополнив её европейским мирным пакетом. На этом направлении мы будет тесно работать с другими арабскими и международными партнёрами.

Цель этого процесса — представить, как Израиль и Палестина будут интегрированы в регион в случае, если они заключат мир. Нам нужно рассмотреть, какого рода сотрудничество в сфере безопасности, политики и экономики станет возможным благодаря миру, и как все стороны смогут участвовать в решении общих проблем, связанных с водоснабжением, энергетикой, инфраструктурой и изменением климата.

Сейчас подходящий момент, чтобы понять, какой вклад мы все можем внести в израильско-палестинский мир, когда он наступит. Очевидно, что ни европейский, ни чей-либо другой вклад не будет внесён, если не будет израильско-палестинского мирного соглашения, и мы не должны рассчитывать на то, что наших обещаний помощи будет достаточно, чтобы добиться этого результата. И всё же, нужно что-то делать, чтобы оставить нынешнее скатывание в порочный круг насилия, и мы можем сыграть критическую роль, помогая обеим сторонам задуматься над имеющимися у них вариантами.

Стоить прояснить, что я сейчас не объявляю о европейской мирной инициативе. На данном этапе мы просто общаемся с остальными и обдумываем, как мы можем подготовиться к тому дню, когда израильтяне и палестинцы окажутся готовы к миру. Мы можем приблизить этот день, обрисовав более чёткую картину, каким именно может выглядеть мир в регионе. Честность требует, чтобы мы увидели: мы больше не можем себе позволить ждать.

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate 2023

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV