Борьба с изменением климата и бедные страны. Что изменила война в Украине 30 июня, 13:43 NV Премиум

Будет ли пересмотр климатического финансирования для развивающегося мира

В беседе с газетой Financial Times на «Саммите за новый глобальный финансовый пакт», проходившем в Париже 22−23 июня, президент Кении Уильям Руто призвал создать «глобальный зеленый банк», который бы помогал развивающимся странам смягчать последствия изменения климата, не усугубляя при этом ситуацию с их и так уже неподъемным уровнем долга. Это хорошо продуманное и важное предложение богатые страны должны рассмотреть очень внимательно, если они всерьез намерены бороться с изменением климата, укреплять мир и содействовать процветанию в Африке и остальном развивающемся мире.

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Вплоть до недавнего времени единственным аргументом развивающихся стран на переговорах были их обильные природные ресурсы и дешевая рабочая сила. Но изменение климата увеличило переговорную силу стран с низкими доходами и изменило динамику отношений между Севером и Югом. Развивающиеся страны больше не желают, чтобы их вынуждали брать огромные долги на финансирование зеленого развития, особенно если имеются менее дорогие альтернативы.

Продолжающиеся попытки зажиточных стран убедить страны с низкими доходами ценить общее глобальное достоянии выше, чем они сами его ценят, обречены на провал. Хотя в некоторых случаях для этого действительно есть стимулы (в частности, благодаря снижению себестоимости технологий солнечной и ветроэнергетики), развивающимся странам зачастую намного выгодней идти по стопам развитых стран и использовать технологии на базе ископаемого топлива.

Война в Украине обнажила лицемерие развитого мира. Годами развитые страны советовали развивающимся странам отказаться от ископаемого топлива, они регулярно отказывали им в кредитовании нефтегазовых проектов в рамках программ развития, особенно если продукция этих проектов предназначалась для внутреннего потребления. Но после российского вторжения европейские лидеры начали давить на африканские страны, требуя увеличить добычу газа, чтобы его можно было конвертировать в сжиженный природный газ для поставок в Европу. Германия даже возобновила работу закрытых ранее угольных электростанций. А европейские домохозяйства и предприятия получили те же самые (причем огромные) субсидии на энергопотребление, за которые африканские страны подвергаются резкой критике — например, в ежегодном докладе Международного энергетического агентства за 2022 год.

Война в Украине обнажила лицемерие развитого мира

Правительства европейских стран считают эти действия оправданной реакцией на экстраординарные обстоятельства, но развивающимся странам, где рационирование электроэнергии является нормой даже в мирное время, трудно с этим смириться. США, со своей стороны, ведут себя не лучше. Когда после начала украинской войны цены на бензин резко выросли, президент США Джо Байден заверил американских потребителей, что сделает все возможное для снижения этих цен. Байден даже попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, хотя ранее его администрация демонстрировала негативное отношение к этой стране и ее лидеру — наследному принцу Мухаммаду бин Салману.

Помимо предложения Руто создать зеленый банк, эксперты предлагали и иные альтернативные подходы к обеспечению развивающихся стран финансированием, необходимым для завершения перехода к чистой энергетике. Например, есть предложение, поддержанное рядом известных комментаторов, снизить валютные риски для иностранных инвесторов в развивающихся странах.

Это обманчивое предложение. Причиной валютных рисков в значительной степени являются суверенные риски, поэтому их нельзя устранить с помощью одного лишь финансового инжиниринга. Главная угроза валютным курсам — сильный соблазн правительств, испытывающих нехватку средств, подвергнуть инфляции свой долг. Субсидирование огромного роста долга в развивающихся странах является не решением проблемы глобального потепления, а рецептом для нового долгового кризиса. Приоритетом в климатическом финансировании для стран с низкими доходами должны стать гранты, а не кредиты.

Хотя бреттонвудские институты служат важной цели, их финансовая и управленческая структура, а также имеющиеся у них ресурсы, стали неадекватными. Международный валютный фонд и Всемирный банк занимаются в первую очередь предоставлением кредитов, а не грантов, а именно в них нуждаются развивающиеся страны. Кроме того, механизмы управления в этих институтах устроены так, что предпочтение отдается интересам богатых стран-кредиторов. Чтобы убедить развивающиеся страны присоединиться к борьбе с изменением климата, надо повысить их роль в формулировании глобальной политики. А предлагаемое финансирование должно быть очень крупным.

Есть другое решение, которое я активно предлагаю в последние годы: создать Всемирный углеродный банк (World Carbon Bank), который бы помогал передаче технологий, публиковал непредвзятые национальные доклады по вопросам, связанным с глобальным потеплением (включая, например, мониторинг схем с углеродными кредитами), а также содействовал масштабному финансированию помощи развитию. В недавней статье я предложил финансировать это новое учреждение с помощью 10-летных безотзывных облигационных пожертвований. Впрочем, авиационный и транспортный налоги, которые предложил Руто, выглядят альтернативами, которые можно изучить.

Чтобы быть эффективным, Всемирный углеродный банк должен будет сосредоточиться исключительно на зеленом переходе. В идеале его нужно структурировать так, чтобы он имел значительную независимость, и это одна из причин, почему именно специальный фонд с облигациями богатых стран представляется привлекательным вариантом финансирования.

Хотя ведомства, подобные американской Международной финансовой корпорации развития (DFC), уже инициировали ряд климатических проектов, их масштабы сильно отстают от масштабов, необходимых для борьбы с глобальным потеплением. В целом, развитые страны очень далеки от выполнения взятых ими на себя обязательств по климатическому финансированию, и у них явно не вызывает особого энтузиазма идея дополнительных трансфертов. Кроме того, перспектива возможного возвращения в 2024 году в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа (он отрицает изменение климата), усиливает сомнения в реализуемости сколь-либо серьезных решений. (Впрочем, стоит отметить, что до 1972 года мало кто мог предвидеть, что яростный антикоммунист Ричард Никсон поедет в Китай).

Слишком долгое время богатые страны читали развивающимся странам лекции по поводу изменения климата, а сами при этом игнорировали собственные советы. Есть надежда, что инновационные предложения, подобные идее Руто о глобальном зеленом банке, помогут начать более конструктивные и равноправные дебаты.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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