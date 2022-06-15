Главная опасность для Кремля. Кто копает под Путина 15 июня, 17:00 Эксклюзив НВ Иван Яковина: Путин не ожидал от этих-то торпеды в борт, а она сейчас идет (Фото:REUTERS)

Внутри России началась очень серьезная борьба самых правых против просто правых. И Украина здесь — только повод для начала серьезного политического противостояния

Очень жалуются по поводу неудач РФ в «спецоперации» российские патриоты, которых можно назвать, скорее, черносотенцами. Этих людей становится в последнее время все больше. Я вижу это, мониторя российские соцсети. Это мужики пенсионного и предпенсионного возраста, а также их жены, иногда их дети. Мне нравится такое сравнение: типаж мужиков, которые в плацкарте сидят, выпили немного и готовы рассказать вам о том, как мировое правительство управляет всей нашей Вселенной. Вот эти мужики, конечно, всегда были за Путина, потому что он «крутой… клевый… настоящий мужик…». И они такие «да, он правильно сделал, что напал на Украину… мочить их, хохлов, надо… и Путин молодец». Вот, примерно, такая риторика у этой публики. Была.

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Однако спустя три с лишним месяца после начала российского вторжения в Украину, их риторика заметно меняется. Они уже начинают говорить «Путин, молодец, что напал, но сейчас что-то уже он начал сопли жевать, кто-то его припугнул, превращается в размазню, то ли ему денег занесли, то ли на его дочерей повлияли».

У этих мужиков всегда есть конспирологическая версия событий. Обязательно есть тайные силы, управляющие процессами. Бояться стал Путин, не идет вперед, боится применять серьезные виды оружия, не хочет объявлять мобилизацию. Вот эти мужики, которые уже точно в армию пойдут, говорят «нужна мобилизация, мы в армии служили, а молодежь не служит, давай, всех в армию». Еще они жалуются на то, что генералы российские идиоты, что российский президент потихоньку превращается в такого себе Ельцина, очень они боятся, что вся война в Украине пойдет по чеченскому сценарию (первой чеченской войны 1994−1996), когда людей очень много погибнет, а в результате все кончится ничем.

То есть, не будет никакой крутой победы. Они очень этого боятся. И выразителем мнения этой группы граждан становится террорист Игорь Гиркин и антисемит Владимир Квачков.

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