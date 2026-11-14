Питер Дикинсон

Питер Дикинсон

Научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today

Одержимость Путина. Зачем России «каждая пядь земли» в Украине

14 ноября, 09:07
NV Премиум
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Безусловно, мир возможен и в таких условиях, но добиться его можно лишь с позиции силы

Первые почти за год прямые переговоры между Россией и Украиной не принесли существенного прогресса. Встреча в Абу-Даби при посредничестве США длилась два дня. Стороны предварительно договорились лишь о масштабном обмене пленными, однако по ключевым вопросам — территориальным требованиям Кремля и послевоенным гарантиям безопасности для Киева — продвинуться вперед не удалось.

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При этом стороны высказались об итогах встречи неожиданно оптимистично. Представители РФ заговорили о приближении мирных договоренностей. А глава украинской делегации Давид Арахамия отметил, что возобновление диалога придало процессу «хороший импульс», и допустил, что договориться удастся до конца года.

Есть ли основания для такого оптимизма?

Теги:   Владимир Путин Российская империя Абу-Даби Война России против Украины Питер Дикинсон

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