Одержимость Путина. Зачем России «каждая пядь земли» в Украине

Безусловно, мир возможен и в таких условиях, но добиться его можно лишь с позиции силы

Первые почти за год прямые переговоры между Россией и Украиной не принесли существенного прогресса. Встреча в Абу-Даби при посредничестве США длилась два дня. Стороны предварительно договорились лишь о масштабном обмене пленными, однако по ключевым вопросам — территориальным требованиям Кремля и послевоенным гарантиям безопасности для Киева — продвинуться вперед не удалось.

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При этом стороны высказались об итогах встречи неожиданно оптимистично. Представители РФ заговорили о приближении мирных договоренностей. А глава украинской делегации Давид Арахамия отметил, что возобновление диалога придало процессу «хороший импульс», и допустил, что договориться удастся до конца года.

Есть ли основания для такого оптимизма?