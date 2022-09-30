Угрожает ли Украине новый премьер Италии Джорджа Мелони? 30 сентября, 13:07

Будет ли новое итальянское правительство стабильно поддерживать предоставление оружия нашей стране и введение санкций, как это было до сих пор

Победа на выборах правой партии Братья Италии во главе с Джорджей Мелони вызвала немало шума и волнения в Европе. Вместе со своими партнерами по коалиции правоцентристских политических партией Лига Матео Сальвини и партией Вперед, Италия Сильвио Берлускони, Братья Италии получат около 44% голосов и подавляющее большинство мест как в нижней палате парламента, так и в сенате. Это позволит новосформированному правительству оказать влиятельную поддержку среди депутатов.

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В оппозиции к правительству Мелони будет коалиция левоцентристских политических сил, получивших почти 26% итальянцев. Еще чуть более 15% голосов избирателей получила партия Движение 5 звезд во главе с Джузеппе Конте, также бывшим премьером (2018−2021), и не присоединилась ни к одной из коалиций.

Как ожидается, в конце октября Джорджа Мелони станет первой женщиной в должности премьер-министра в истории Италии. Будущее правительство называют первым неофашистским со времен Бенито Муссолини, крайним правым или ультраправым. Часто результаты выборов в Италии сравнивают с недавними выборами в Швеции, где также победила правая популистская сила, которая сразу же склоняет к мысли о целой сети правых сил, которые приходят к власти в Европе и несут угрозу существующим институтам ЕС. Но действительно ли правительство Мелони может кардинально изменить политику не только внутри Италии, но и в Европе? И самое главное для нас — будет ли новое итальянское правительство стабильно поддерживать предоставление оружия нашей стране и введение санкций, как это было до сих пор?

Для ответа на эти вопросы следует обратиться к политической истории Италии после завершения Холодной войны. Братья Италии не первая популистская партия правого спектра, побеждающая на выборах. С еще более потрясающим результатом на парламентских выборах 2018 года победила партия Движение 5 звезд, набрав более 32% голосов, получив лучший результат среди партий. Победу тогда одержала правоцентристская коалиция, сформированная вокруг партии Лига. После нескольких раундов консультаций обе силы смогли сформировать правительство во главе с Антонио Конте.

В 2019 году правительство Конте пережило первый правительственный кризис, когда Лига покинула коалицию, сумев договориться с левоцентристами и Демократической партией. Однако в начале 2021 года критика Конте усилилась, особенно в части экономического спада в результате пандемии. В феврале правительство поручили сформировать технократу Марио Драги, который позиционировался как кабинет национального единства. Депутаты от Движения 5 звезд, Лиги, Вперед, Италия предоставили необходимые голоса для формирования нового кабинета министров. Только Братья Италии раскритиковали решение своих коллег по правоцентристской коалиции и перешли в оппозицию к правительству Драги. Это событие стало фундаментом успеха партии на выборах 2022 года.

Правые политические силы постоянно находятся в итальянском политикуме. По крайней мере, партия Вперед, Италия создана, как персоналистская политическая сила, Сильвио Берлускони еще в начале 1990-х годов является постоянным участником правых коалиций. Самого же Берлускони можно считать настоящим серым кардиналом этого политического спектра в Италии. Имея собственные медиаресурсы, его политическая сила сумела получить более 8 млн голосов итальянцев на выборах 1994 года. Партия сформировала коалицию с другими правыми политическими силами — региональной партией Лига Севера и постфашистской партией Национальный альянс, а Берлускони стал премьер-министром. Несмотря на более поздние пертурбации различных правоцентристских коалиций и ребрединг, 86-летний Берлускони трижды возглавлял итальянское правительство и активно участвовал в итальянском политикуме.

Исследователи склонны выделять « три Италии» — Север, Центр и Юг

Берлускони, как и другим правым политическим силам, удается успешно паразитировать на том, что называют «итальянская политическая традиция», а именно: популизме, реформистском социализме и либерализме. Стиль Берлускони, склонный к радикализации и расколам, способствовал поляризации политической конкуренции, характерной для последних двух десятилетий политической истории Италии.

Внутри Италии, несмотря на начавшийся еще в середине XIX века процесс объединения, все еще существуют региональные разногласия. Исследователи склонны выделить даже своеобразные «три Италии» — Север, Центр и Юг. Политические силы, в частности правого популистского толка, активно эксплуатируют в своих предвыборных кампаниях эти разногласия. К примеру, беспрецедентный подъем популистской и регионалистской партии Северная Лига стал причиной разжигания долгосрочных предубеждений в отношении Юга. Активно используются вопросы защиты так называемых традиционных ценностей с особой ролью семейных связей, иммиграции, евроскептицизма и возвращения к эфемерному прежнему могуществу государства. Например, лозунгом на выборах Братьев Италии стала фраза «Готовы восстановить Италию».

Таким образом, победа на парламентских выборах партии Братья Италии не является чем-то принципиально новым. Скорее это продолжение политической нестабильности в Италии, которая продолжается еще с 1990-х годов с использованием популистской риторики. Напомню, что ради победы Мелони сделала все необходимые заявления, чтобы уменьшить влияние на результаты упреков в неофашизме, связях с венгерским лидером Виктором Орбаном и другими правыми европейскими силами. Мелони также подтвердила свою поддержку Украине и евроатлантизму.

Поэтому можно предположить, что политическая судьба будущего правительства Мелони будет похожа на предыдущие, учитывая именно популистский характер силы, и в конечном итоге новое правительство не будет отличаться в своих решениях. Подобным будет поведение будущего премьера в отношениях с ЕС для получения финансовой поддержки. И здесь первой проверкой будет согласование с Брюсселем итальянского бюджета на следующий год. Другой важный факт — это программа партии в международной политике, где четко прописано усиление роли Итальянской республики. Это означает, что Италия будет стремиться к главной роли и усиливать возможность автономно гарантировать безопасность континента через общую оборонную политику ЕС. Такие стремления в свою очередь могут сформировать и позицию Италии в отношении Украины — быть лидером поддержки Украины в рамках ЕС, НАТО и G7.

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