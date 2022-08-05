По следам Путина. Причастен ли Кремль к отставке Марио Драги? 5 августа, 14:02 Эксклюзив НВ

Массу отпечатков пальцев Путина можно найти в недавних политических событиях, кульминацией которых стала отставка Марио Драги с поста премьер-министра Италии

Когда в конце февраля Россия напала на Украину, Драги отреагировал решительно: он поддержал сильные санкции против России и предложил политическую, финансовую и военную помощь Украине. Однако эти действия потребовали преодоления сопротивления со стороны популистских партий внутри его собственной правящей коалиции национального единства, а именно «Движения пяти звёзд» во главе с бывшим премьер-министром Джузеппе Конте и партией «Лига» Маттео Сальвини. Когда война затянулась, недовольство этих пропутинских сил стало возрастать.

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Вероятно, увидев здесь для себя шанс, посольство России в Риме уже несколько месяцев обхаживает Сальвини и даже купило ему в мае билет на самолёт в Москву для выполнения «миссии мира» (о чем он не позаботился проинформировать Драги). На фоне общественного возмущения эта поездка была в последнюю минуту отменена. Тем не менее, у Сальвини состоялся обед с послом России в начале марта — всего через неделю после российского вторжения.

Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, давний личный друг Путина, как минимум один раз разговаривал с российским послом по телефону в дни, предшествовавшие отставке Драги. А в мае официальное лицо из партии Берлускони «Вперёд, Италия» и высокопоставленный российский дипломат, как сообщается, расспрашивали источник в партии «Лига», когда Сальвини планирует прекратить поддержку правительства Драги.

Мы знаем обо всем этом, потому что политическая система Италии слишком хаотична и полна любителей, чтобы быть действительно непрозрачной. Многим партиям и политикам просто не хватает дисциплины для осуществления секретных махинаций. И поэтому, скорее всего, в дальнейшем станет известно еще больше подробностей о российских попытках ускорить отставку Драги.

В таких действиях нет ничего нового. В 2018 году функционеры «Лиги» ездили в Москву, пытаясь получить российское финансирование, а в начале 2020 года правительство Конте позволило Путину направить в Италию большую военную миссию под предлогом оказания гуманитарной помощи во время пандемии. Учитывая все эти подозрительные дела в прошлом, итальянские политические обозреватели и деятели теперь считают просто несомненным то, что Кремль давил на своих итальянских прокси, чтобы убрать правительство Драги со своего пути.

Кремль, несомненно, с надеждой смотрит на перспективу появления правительства Мелони-Сальвини-Берлускони

Кремль действительно известен своим вмешательством в западную демократическую политику: от вмешательства в референдум о Брексите в 2016 году и президентские выборы в США до финансирования крайне правого «Национального объединения» во главе с Марин Ле Пен во Франции. Нет причин полагать, что он не применяет аналогичную тактику в Италии, учитывая открывающуюся возможность посеять раскол внутри Евросоюза.

Группа Вагнера, связанная с Кремлём организация военных наёмников, предположительно помогает организации потока беженцев в Италию с тех территорий Ливии, где она действует. Это даёт Сальвини предлог вести избирательную кампанию на привычной для него платформе борьбы с иммиграцией накануне внеочередных выборов в сентябре. И вновь здесь нет ничего нового: Беларусь применяла такую же стратегию против Польши и Литвы в прошлом году, причём, почти несомненно, с молчаливого согласия Путина.

Последние опросы общественного мнения показывают явное преимущество крайне правой коалиции, состоящей из «Лиги», «Вперед, Италии» и «постфашистской» партии «Братья Италии» под руководством Джорджи Мелони. Впрочем, ещё предстоит увидеть, как повлияет на итальянские выборы столь явная роль России в падении Драги. Хотя обнародованные на сегодня факты действительно произвели переполох, этот вопрос быстро отошёл на второй план.

Нет, конечно, последние опросы показывают, что Путин крайне непопулярен в Италии: 56% итальянцев считают Россию виновной в этой войне. Но итальянцы не отличаются уникальностью в своей склонности голосовать, думая о «масле с хлебом», а не в ответ на международные интриги. И здесь крайне правая коалиция каждому готова что-то предложить. Избиратели, настроенные пророссийски, могут голосовать за «Лигу» или «Вперёд, Италию», а те, кто больше настроен прозападно и проукраински, могут отдать голос «Братьям Италии», которые сейчас уверенно лидируют в опросах.

На выборах 2018 года Мелони выступала против антироссийских санкций, но в дальнейшем она заняла иную позицию, поддержав решение Драги начать поставки оружия Украине и выступив против того, чтобы Италия выглядела «слабым звеном в западном альянсе». Однако совершенно неясно, как может выглядеть внешняя политика правительства во главе с Мелони.

Своим политическим восхождением Мелони в основном обязана личной харизме и всегда размытой политической программе «бог, семья и отечество». Это позволяет ей уклоняться от подробностей по поводу того, что же она реально думает и что она намерена делать в правительстве. Она почти ничего не говорит о своей программе экономической политики, о фашистских корнях собственной партии или о своих дружеских отношениях с авторитарным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также испанской неофранкистской партией «Голос». И поэтому многие итальянцы принимают её декларации прозападной лояльности за чистую монету.

Но действительно ли Мелони пойдёт по пути Драги в реализации или даже ужесточении санкций против России? Скорее всего, она будет намного меньше Драги верна режиму санкций. В начале весны она не только доказывала, что Италия должна получить «компенсацию» от ЕС за издержки санкций, но и заявила, что США не следует ожидать, что Италия будет служить «рабочей лошадкой Запада», сокращая экспорт в Россию.

Вне зависимости от того, сколько ещё мы узнаем о российских попытках организовать падение Драги, одно уже ясно: Кремль, несомненно, смотрит на перспективу появления правительства Мелони-Сальвини-Берлускони с надеждой и ликованием.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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