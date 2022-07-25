Как мир оценивает кризис ІТ из-за войны в Украине 25 июля, 17:33

Восточная Европа как один из топовых ІТ-хабов мира претерпевает очевидные изменения

Украина — важный игрок рынка аутсорсинга в мире. В последние годы рост ІТ-отрасли в Украине бил все рекорды, так же как и в соседних России и Беларуси, что вывело регион Восточной Европы в один из топовых на глобальном рынке. Война вносит незаурядные коррективы, учитывая также и то, что спрос на технологические таланты глобально до сих пор остается большим. Предлагаю подробнее проанализировать, как мир оценивает глобальный кризис ІТ-талантов из-за войны уже сегодня.

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Начну сразу с того, что нам, украинцам, не очень нравится, когда нас сравнивают или приравнивают к России или Беларуси, к рынкам этих стран, сложившейся ситуации, особенно сейчас. Мы мировоззренчески разные, между нами — пропасть. Однако в контексте глобальных кризисов экономисты и политические эксперты рассматривают именно масштаб региона. Я буду акцентировать внимание на Украине, но все же некоторые цифры и обзоры будут касаться трех стран. Попробуем взглянуть на ситуацию по глобальной перспективе.

В начале войны я наткнулся на твит Остена Олреда, основателя американского стартапа Bloom Institute of Technology. Он написал, что знал, что многие компании Кремниевой долины имеют инженерные хабы в Украине, но раньше недооценивал, насколько большая часть технологий долины производится украинскими разработчиками. И это верно.

IT-хаб Восточная Европа: изменение профайла

По новейшим данным, в Украине сейчас 285 000 ІТ-специалистов. В Беларуси — более 40 000, в России — 368 000. В общем, Gartner суммирует, что на три страны приходится около 1 млн ІТ-талантов. Все три страны входят в топовые рейтинги: рейтинг стран с лучшими программистами мира от HackerRank, лучшие мировые хабы ІТ-талантов от DAXX, топ-10 стран для аутсорсинга от Next Technology и многие другие.

Война оказывает колоссальное влияние — как на каждого отдельного ІТ-специалиста, так и на экономику стран, на глобальный технологический мир — бизнес-гиганты уже ощущают влияние войны из-за того, что работают с программистами этих стран. Каждая пятая компания из списка Fortune 500, например, имеет инженерные команды в Украине.

70 000 российских программистов покинули страну с начала войны, еще 100 000 покинут в течение следующих нескольких месяцев. В Беларуси ситуация похожая. Из-за нарастающей нестабильности и сложившейся ситуации страну могут покинуть до 80% ІТ-специалистов и их эмиграция уже началась, по информации DW. По Украине, около 14% ІТ-специалистов выехали заграницу с начала войны, согласно данным ДОУ.

Украина — важный игрок рынка аутсорсинга в мире

Аналитическая компания Everest Group прогнозирует, что от 80 до 100 000 высококвалифицированных ІТ-специалистов из Украины, России и Беларуси потеряют работу из-за войны. 70% этих высокооплачиваемых вакансий могут перейти на рынок Индии. Среди других прогнозов, западные компании будут работать больше с рынками талантов в Латинской Америке и Китае. Такие мнения подробно описывает Newsweek. Ведь другие страны Центрально-Восточной Европы, как Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Литва не могут предложить такого же большого рынка талантов, как было в Украине, России и Беларуси. Кроме того, абсолютно во всех странах также наблюдается нехватка ІТ-разработчиков.

Чтобы сориентироваться, что такое недостаток талантов на глобальном рынке, вот несколько фактов. По данным Forbes, на рынке США на каждого ІТ-специалиста сейчас приходится пять открытых вакансий. А исследование Gartner свидетельствует о том, что недостаток ІТ-специалистов на глобальном рынке является одной из топ-5 причин, по которым большинство инноваций и новых технологий не внедряются. В целом только в Европе, недостаток ІТ-специалистов оценивают в 500 тысяч.

Что это все может означать? Восточная Европа как один из топовых ІТ-хабов мира претерпевает очевидные изменения. Прежде всего, из-за прекращения сотрудничества с программистами из России и Беларуси или их эмиграции в другие страны. Касательно украинских программистов оценки у меня более положительные, и об этом дальше.

Новый бренд Украины в технологическом мире

Несмотря на все нелестные прогнозы, что мы можем делать сейчас? Издание Foreign Policy в одной из своих статей указывает, что Запад может помогать Украине, продолжая давать работу ІТ-специалистам. Эта война может стать первой в истории, когда сотрудничество со страной в режиме войны будет приравниваться к оказанию гумомопомощи. И я с этим безоговорочно соглашаюсь.

Похожее мнение высказывают и CNBC, завершая статью призывом продолжать финансировать украинские инженерные команды. Хотя издание не исключает, что изменения в работе ІТ-индустрии из-за эскалации войны могут быть роковыми, а восстановление Восточной Европы как одного из топ ІТ-хабов в мире будет процессом невероятно длительным.

После первого месяца войны, первой волны релокации работников в более безопасные регионы страны, работа украинских ІТ-компаний стабилизировалась. Мы вернулись к довоенному уровню производительности работы, мы научились убеждать мировой бизнес работать с нами и дальше, мы делаем максимально возможное — работаем эффективно из бомбоубежищ и во время сирен, поддерживая экономику страны. Тем не менее, ІТ-отрасль в Украине была единственным доменом бизнеса, который имел динамический прирост в первой половине 2022 года.

Очевидно, бренд Украины стал невероятно мощным и сильным за эти месяцы войны. Такими нас воспринимают и в технологическом мире. Я считаю, что работать с украинскими разработчиками, инвестировать в украинские стартапы будет типичным явлением в ближайшие годы. Ведь это значит поддерживать страну, быть на стороне цивилизованного мира, заботиться о бренде собственного бизнеса.

Готовиться к послевоенному периоду уже сегодня

Следовательно, спрос на технологические таланты в мире — колоссальный, спрос на работу с украинскими инженерами есть и особенно возрастет при стабилизации ситуации. Трудно прогнозировать завершение войны и я не хочу этого делать, но то, что украинской ІТ-индустрии нужно готовиться к послевоенному периоду уже сейчас — факт.

Важнейшая наша задача — продолжать работать с новыми талантами на рынке. Тесное сотрудничество с образовательными учреждениями для подготовки ІТ-специалистов, работа со свитчерами и запуск самых разных учебных форматов — план, к которому необходимо приступать нашим ІТ-компаниям сегодня. Для того чтобы обеспечить рост талантов на рынке и выровнять ситуацию с миграцией существующих ІТ-специалистов. Это не легко и рост количества талантов на рынке не произойдет так быстро. Именно поэтому стоит думать об этом уже сейчас.

Другой важный момент я вижу в более быстрой глобализации бизнеса. В последнем отчете Future of work 2022 от Microsoft есть очень интересное мнение — согласно их исследованию, мы сейчас вступаем в новую эру удаленной работы. Это, во-первых, касается того, что география пребывания человека нивелируется, ведь у нас есть цифровые продукты и инструменты, которые позволяют работать и быть эффективным на расстоянии. Таких инструментов будет становиться только больше со временем и уже совсем скоро будут популярны митинги в виртуальной реальности или новые цифровые инструменты для интерактивного общения команд, например.

Во время пандемии все мы говорили о том, как она ускорила цифровизацию в мире. Война, по-моему, ускорит глобализацию бизнесов — мы становимся диверсифицированными и видим, что это помогает. Наличие команд разработчиков в разных странах позволяет нам, как глобальной компании, продолжать работать во время войны в Украине. Подобный подход будут перенимать и те компании и бизнесы, которые ранее не были столь глобальными. А это сделает украинские бизнесы еще более интегрированными в глобальную экономику, конкурентными и резистентными к последующим кризисам. И не только украинские, тренд на еще большую географическую диверсификацию будет актуален для бизнесов всего мира.

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