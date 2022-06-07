Как цифровая блокада отбрасывает Россию на 20 лет назад 7 июня, 22:50 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Путин не заметил, как общественно-экономическая формация сменилась цифровой. И своими действиями ударил по будущему страны

Будущее за технологическими компаниями, образованием, медициной. Будущее за открытостью, скоростью передвижения, виртуальными активами и покорением космоса.

Соответственно, будущее за правительствами, похожими своей скоростью, гибкостью, точностью решений на IT-компании. За правительствами, умеющими запускать самые удобные публичные услуги, налоговые и правовые системы для людей. Которые создают добавленную стоимость в цифровой экономике.

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Именно такое правительство мы строим в Украине в последние три года после того, как Владимир Зеленский стал президентом. Мы запустили первые в мире цифровые паспорта, которые на уровне закона приравняли к физическим документам. Запустили быстрейшую регистрацию бизнеса в мире, уплату налогов и регистрацию ребенка. Легализовали виртуальные активы. Запустили лучший в Европе налоговый режим для технологических компаний — Дия.

И абсолютно к противоположному сейчас привели власти Путина в России. Своей спецоперацией, которую весь мир объективно воспринимает как полномасштабную войну, он поместил РФ не только под «железный купол», но и под цифровой.

Сравните — Газпром стоит $107 млрд, а Tesla — $874 млрд. Tesla создали ребята с IT, а Газпромом управляют петербургские друзья Путина. Деятельность компании Tesla связана с технологиями и ценностью для людей. В отличие от Газпрома, чья деятельность — сбыт природных ресурсов.

Будущее за технологиями. В отличие от Путина мы это понимаем

Или же самая дорогая компания РФ — Яндекс. Ее стоимость $17 млрд (была до санкций). Компания в этой же нише в США — Google — стоит $1,75 трлн. Этот факт подтверждает, что крупнейшие технологические компании рождаются там, где есть для этого удобные условия развития. Стоимость Яндекса сейчас составляет $6.8 млрд, а акции каждый день понемногу теряют в цене. Особенно после недавнего попадания соучредителя компании Аркадия Воложа под санкции Евросоюза.

Можно ли создать успешную IT-компанию, если вы не можете купить MacBook или лицензию Microsoft? Можно ли продавать услуги клиентам по всему миру, если в твоей стране не принимают Visa, Mastercard, PayPal или Payoneer? Можно ли создать классное приложение, если у вас нет доступа к Figma? Да и нет возможности рассказать о нем другим, когда Facebook и Instagram заблокированы.

Нет возможности полететь для подписания контракта в США или Германию без сложных затрат денег и времени, потому что небо закрыто. Доступ к базовым инструментам построения технологических компаний — от техники до систем кибербезопасности — также отсутствует. Конечно, можно искать обходные пути: использовать VPN или регистрировать платежные карты на других людей. Но опять-таки на это нужно тратить ресурс. Процесс замедляется, а в цифровом мире это приводит к тому, что компанию обгоняют и она проигрывает.

Цифровая блокада, выход технологических компаний из России исключает возможности развития на десятки лет назад. IT-предприятия уже ищут место в других странах. Специалисты и стартаперы покидают страну в поисках более комфортных условий. «Мозги» утекают. Уже есть попытки создать собственные Instagram и PayPal, но без доступа к мировым технологиям это превратится в очередной YotaPhone.

Путин не заметил, как общественно-экономическая формация сменилась цифровой. Но своими действиями ударил по будущему страны. Он его унес у «цифрового» поколения россиян. Мы продолжим призывать мировые цифровые компании покинуть Россию, выбирать светлую сторону в этой войне. Чтобы налоги не шли на финансирование армии, убивающей украинцев.

Будущее за технологиями. В отличие от Путина мы это понимаем. Так что оно будет за нами.

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