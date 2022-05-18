Голод как оружие. Россия снова вывозит зерно из Украины 18 мая, 12:46 Цей матеріал також доступний українською

В сегодняшней войне россия активно применяет способы коммунистического тоталитарного режима. Массовые расстрелы, депортации. Но Путин не останавливается в подражании Сталину и готов идти дальше

27 апреля в интернете опубликовали решение Законодательного собрания Красноярского края рф об «экспроприации излишков прошлогоднего и нынешнего урожая у фермеров Херсонской области».

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Даже формулировка этого сообщения (которое потом исчезло) напоминает документы компартии 1933 года, регламентировавшие организацию Голодомора.

Однако попытки россиян использовать голод как оружие не ограничиваются этим случаем.

Блокировка украинских портов и минирование судоходных путей угрожают продовольственной безопасности мира. По оценке ООН, около 1,7 млрд человек ожидают бедность и голод из-за нарушений продовольственной системы в результате полномасштабной войны, развязанной россией против Украины.

Кроме того, россия пытается сорвать посевные работы в Украине, уничтожая сельскохозяйственную технику и нанося ракетные удары по всей территории нашего государства.

Луганская областная военная администрация сообщила, что российские захватчики увезли или уничтожили трехлетние запасы зерновых для области.

Кремль сейчас снова совершает геноцид против украинцев. А голод, который в 1932—1933 годах унес жизни миллионов наших земляков, оказался очень эффективным инструментом этого преступления.

Поэтому недаром российская пропаганда прилагала колоссальные усилия, чтобы лгать на весь мир о якобы естественных причинах Голодомора. Блокировала дипломатические усилия Украины по международному признанию Голодомора геноцидом.

Кремль сегодня снова совершает геноцид против украинцев

Правду об использовании голода в качестве оружия скрывали для возможного применения голода в будущем.

Тогда, в 1932—1933 годах, у украинских селян, уже загнанных в колхозы, отобрали не только зерно — советы экспроприировали или уничтожали все съедобное. Так называемые буксирные бригады (в народе их еще называли «красные метлы») отбирали у селян овощи и посевные семена, все, что было из продовольствия, — даже остатки блюд в печи.

«Бригады „буксиров“, — вспоминал Михаил Савченко, переживший Голодомор, — ходили по дворам, искали хлеб в домах, на чердаке, в сундуках, в сараях, кладовках. Железными щупами проходили по грядкам, по сараям — нет ли где-нибудь закопанного. Обнаруженное зерно забирали, картофель, свеклу тоже выносили. Мельницы, жернова, ступы разрушали. Не помогали ни уговоры, ни плач».

В ноябре 1932 года коммунисты ввели режим «черных досок». Это специальные списки населенных пунктов, которые не выполняли нереальные планы заготовки или были политически неблагонадежными.

Село, внесенное на «черную доску», было обречено на смерть. Его превращали в голодное гетто. Все продукты и промышленные товары оттуда вывозились, а людей изолировали от внешнего мира.

От мира была изолирована вся Украина. Внутренние войска и милиция оцепили всю линию границ, голодные украинцы не имели права покидать свой край, обреченный на смерть.

Изоляция преследовала еще одну цель — помешать распространению информации и скрыть преступление. Советская пропаганда отрицала какие-либо сообщения о массовых смертях украинцев и делала это даже руками американских журналистов, таких, как до сих пор не лишенный Пулитцеровской премии Уолтер Дюранти.

Именно в тот период Сталину удалось добиться, чтобы Соединенные Штаты Америки признали СССР, что стало самым большим дипломатическим успехом коммунистов.

Между тем к середине 1933 года Голодомор достиг пика — в июне ежеминутно умирали 24 украинца. Мы до сих пор не знаем (и, наверное, уже и не будем знать, потому что следы преступления скрывали сразу) точное количество убитых — в научных дискуссиях речь идет о 4−7 миллионах.

Такие страшные потери произошли потому, что украинцы проиграли войну с большевиками в 1921-м и не образовали своего государства, у них не было армии, мир никак не мог или просто не хотел помочь нам.

Сейчас у нас есть украинское государство, украинская армия, которая эффективно уничтожает российского агрессора. С нами целый свободный мир, помогающий не только ресурсами, но и оружием. Поэтому Путину не удастся повторить Сталина — Голодомора больше не будет. В частности, потому, что мы помним о жертвах 1932−1933 годов, и эта память делает нас сильными в нынешней войне.

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