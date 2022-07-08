Замечательная история успеха Украины. И вызов Кремлю 8 июля, 10:36 Эксклюзив НВ

Такое достижение было бы немыслимо еще пять месяцев назад

Синхронизация Украины с электросетью континентальной Европы ускорилась в конце июня, когда был начат коммерческий экспорт в соседнюю Румынию

Такое достижение было бы немыслимо еще пять месяцев назад. Интеграция Украины в Европейскую сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) не должна была состояться до 2023 года, необходимо еще было пройти сложные испытания и освободиться от старых советских сетей, связывающих страну с российскими и белорусскими сетями.

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Однако Украина намного раньше времени превзошла все ожидания в синхронизации с европейской системой, несмотря на исключительно тяжелые обстоятельства крупнейшего европейского конфликта со времен Второй мировой войны. Это позволило украинскому оператору электросетевой системы «Укрэнерго» выделить первые 100 мегаватт (МВт) передающей мощности для коммерческого экспорта в соседнюю Румынию.

На данный момент мощность подключения невелика, но украинский оператор рассчитывает постепенно увеличить ее до 1,5 гигаватт (ГВт) до конца этого года и в ближайшее время расширить ее на дополнительные соседние страны ENTSO-E, Словакию и Венгрию, при условии дальнейшей модернизации, чтобы стабилизировать соответствующую инфраструктуру.

Украинский оператор также рассчитывает увеличить мощность отдельной изолированной линии электропередачи с Польшей до 1 ГВт к началу следующего года. Это позволит украинским компаниям, которые уже используют около 220 МВт на этом интерконнекторе, нарастить экспорт.

Важность синхронизации Украины с ENTSO-E невозможно переоценить

Важность синхронизации Украины с ENTSO-E невозможно переоценить. В очень краткосрочной перспективе страна станет источником дешевой энергии для региона, в то время как намеренное сокращение Россией поставок газа в Европу привело к заоблачным затратам на энергоносители.

Вторжение России в Украину привело к резкому сокращению спроса на электроэнергию внутри Украины, поскольку тысячи потребителей были отключены от сети, а компании с трудом собирают платежи. Это означает, что украинские спотовые цены на электроэнергию занижены и в настоящее время колеблются в районе 80,00 евро/МВтч. Это очень конкурентоспособно по сравнению с соседними европейскими странами, где цены более чем в три раза выше.

Огромная разница в цене объясняет, почему в течение нескольких минут после того, как «Укрэнерго» и ENTSO-E объявили о начале коммерческого экспорта, десятки румынских и украинских трейдеров звонили друг другу, чтобы подписать сделки. Тендер на мощность был проведен в соответствии с европейскими правилами, и четырем компаниям были назначены различные почасовые экспортные профили на 30 июня, в первый день коммерческих потоков.

Если Украина успешно запустит коммерческие потоки к другим европейским границам и увеличит общую пропускную способность до 2,5 ГВт к следующему году, это увеличение поможет странам континентальной Европы ежегодно экономить около пяти миллиардов кубометров российского газа, который в настоящее время используется для производства электроэнергии.

Объемы составят около половины годового спроса на газ в Румынии или Венгрии и принесут значительное облегчение региону, который не обладает такой гибкостью, как страны Западной Европы, когда речь идет о доступе к альтернативному сжиженному природному газу через наземные или морские импортные терминалы.

Украинский экспорт также поможет соседним странам получать более чистую атомную электроэнергию, поскольку Украина полагается на этот источник для большей части своего базового производства и стремится постепенно отказаться от угольных электростанций.

Преимущества синхронизации Украины с ENTSO-E настолько высоки, что даже турецкие компании стремятся получить торговые лицензии в Румынии или Венгрии, чтобы воспользоваться возможностями, которые открывает это недавнее достижение.

В более долгосрочной перспективе, когда текущая война с Россией закончится и начнется восстановление Украины, ожидается, что потребление электроэнергии в стране резко возрастет, что потребует импорта в дополнение к ее собственным объемам, вырабатываемым внутри страны. Это создаст новые возможности для соседних стран по наращиванию производства и развитию собственных секторов электроэнергетики в ответ на растущий спрос в Украине.

Чуть более четырех месяцев назад Россия начала свое вторжение в Украину, через несколько часов после того, как «Укрэнерго» полностью отключилась от старой советской сети, чтобы провести необходимые испытания в преддверии запланированной на следующий год полной синхронизации ENTSO-E. Кремль ожидал, что страна сдастся в течение нескольких дней, поскольку не сможет управлять своей электроэнергетической системой изолированно и будет отключена от российской сети.

Вместо этого Украина разорвала все связи с российской энергосистемой, заблаговременно полностью присоединившись к европейской системе, и теперь стремится играть растущую роль на рынке электроэнергии в более широком регионе. Это замечательная украинская история успеха, и это также хорошая новость для Европы.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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