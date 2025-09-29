Не было бы большевизма, если бы Запад не позволил московским империалистам завоевать Украину

«Мир понес большой ущерб в результате русофильских тенденций и политической близорукости таких политических лидеров, даже скорее диктаторов, как Жорж Клемансо, Дэвид Ллойд Джордж, в определенной степени, Уинстон Черчилль», — писал генерал Павел Шандрук в книге своих воспоминаний Сила доблести. Они увидели свет на английском языке в Нью-Йорке в 1959 году. Продавались по $6, сейчас — это все $70, и неизвестно, сколько экземпляров раскупили, а из них еще и прочитали. Особенно те, кого это касалось прежде всего.

В последнем абзаце Силы доблести — настоящий приговор от Шандрука: «Сегодня необходимо четко отметить: Второй мировой войны не было бы, если бы украинскому народу была оказана помощь так же, как и другим нациям. Тогда не было бы большевиков со Сталиным, которые помогли возвыситься Гитлеру. Не было бы большевизма, если бы Запад не позволил московским империалистам завоевать Украину».

Генералу к тому времени уже 70 лет.