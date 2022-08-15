Те, кто скучает по СССР. О чем они забывают? 15 августа, 12:47

Просоветская ностальгия — это не мечта о прошлом. Это мечта о выдуманном прошлом

НВ публикует отрывок новой книги Павла Казарина «Дикий Запад Восточной Европы»

Ее носитель хочет вернуться в ту реальность, которой никогда не существовало, и поэтому он обречен оставаться недовольным.

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«Колбаса по 2.20», «водка по 3.62», «полки пустые, а холодильники полные» — формулы мечты о прошлом, ко всеобщему удивлению, весьма живучи. Представление о Советском Союзе — это микс из фильмов Гайдая и Рязанова. В которых Шурик «одерживает верх» над симпатичными хулиганами, а милиция ловит контрабандистов на живца-Никулина.

Реальность советского быта стерта из памяти — три десятилетия выхолащивали негатив, бережно позволив людям придумывать себе прошлое. В этом прошлом нет очередей за продуктами, нет блата и дефицита, государственный муж — умный, а государство — заботливое.

Они продолжают рассказывать, что в СССР люди читали больше всех в мире. И нет смысла им объяснять, что заполненные книжные полки, как и аншлаги в театрах, были тем же проявлением тотального дефицита. Речь только шла о дефиците развлечений: из-за недоступности альтернатив люди раскупали книги и билеты.

Я сознательно не вспоминаю о свободе слова: ностальгирующие по СССР и сейчас не считают ее отсутствие недостатком. Но даже тот потребительский рай, который они себе ностальгически придумывают, он же соткан из лент «Ирония судьбы», «Девчата», «Операция „Ы“» и «Москва слезам не верит». Если показать этим людям «Маленькую Веру», они сочтут это издевательством над своими лучшими чувствами.

Реальность советского быта стерта из памяти — три десятилетия выхолащивали негатив

Именно эти люди каждый раз голосуют на выборах за ретроградные лозунги. Они отказываются понимать, что старая действительность доказала свою неконкурентоспособность еще в 1991 году, похоронив государство-носителя. Они мечтают о прошлом и лишают своих детей будущего.

Одна проблема: даже если их мечта сбудется, они будут недовольны.

Они верят в союз, дистиллированный от недостатков. Даже если перенести их в реальность семидесятых, они не поверят. Потому что тяготы и нищета просто не прописались в их памяти. Они не поверят в подлинность того, что увидят, и сочтут себя обманутыми.

Беда этих людей в том, что они — априори протестное голосование. Они способны голосовать только за ту повестку дня, которая будет объявлять будущее — плацдармом для восстановления прошлого. Того прошлого, которое просматривается в советских кинофильмах, но которого действительно никогда не было.

Они ностальгируют не столько по эпохе, сколько по возрасту. Оно успело смешаться до состояния полной неразличимости — память о собственной молодости, ощущения перспектив и горизонтов они отождествляют с государственным строем. И любая реконструкция не вернет им здоровье и силу, а потому они все равно будут угрюмыми и обиженными.

Нет смысла пытаться заигрывать с ними. Всего проделанного окажется недостаточно. Все воплощенное они назовут половинчатым. Даже тотальная историческая реконструкция (невозможна в принципе) не удовлетворит их. Потому что они живут мечтой о выдуманном прошлом.

Так что не стоит метать бисер.

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