Историческая точка невозврата: новый общественный договор для Украины 31 июля, 18:40

Сам факт формирования дискурса о новом общественном договоре для Украины свидетельствует о том, что мы осознаем пребывание нашей общественной системы в точке бифуркации

В 1942 году, когда Вторая Мировая война была в самом разгаре, еще не состоялись Сталинградская битва, битва на Курской дуге и Нормандская воздушно-десантная операция, в Великобритании уже созвали конференцию министров образования стран-союзниц. На ней обсуждали вопросы восстановления европейской системы образования после победы как залога возрождения и устойчивого развития Европы. Еще продолжалась война, а уже строились планы о правильном управлении и восстановлении региона в мирной жизни. И эти меры, наверное, были своевременными, потому что западный мир таки отстроился, фашизм был осужден, виновные наказаны и репарации выплачены. Правда, это не уберегло Европу от войн в будущем.

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Поэтому и для Украины уже пора начать публичный дискурс под названием «Новый общественный договор для Украины», посвященный трансформации общественных и государственных институтов в послевоенной мирной жизни. Это свидетельствует, во-первых, об устойчивости нашего общества и смелости строить длительные планы на будущее, а во-вторых, об уровне общественного осознания значимости нынешнего исторического момента и тех шансов, которые он открывает.

Идея общественного договора возникла в эпоху Просвещения, когда носителем суверенитета стал не монарх, а народ. Тогда возник ряд дополнительных вопросов: ради чего существовать государству, единственная ли это форма безопасного сосуществования людей, что такое хорошее управление, как выражается воля народа, можно ли на нее влиять?

Чтобы объяснить и функционально соединить такие мощные по своему легитимационному потенциалу понятия, как народ, его суверенитет, воля, государственные функции, появилась теория общественного договора. Конечно же, его никогда не существовало как реального контракта, подписанного гражданами, хотя Джон Роллз в работе «Теория справедливости» и проектирует такую воображаемую ситуацию и выстраивает на ней теорию справедливого социального устройства.

Этот момент бифуркации должен стать частью реальной украинской истории

Общественный договор — общий философский концепт, который, опираясь на официальные документы (конституцию, например, или равные ей по значимости правовые акты), существующие правовые традиции, практики управления, культурно-мировоззренческие установки в вопросе власти, национальную историю, объясняет, ради чего людям, собравшимся на определенной территории, жить и взаимодействовать вместе. Чем они отличаются от других? К чему им стремиться в будущем? Как легитимно реализовать запрос на изменения?

Сам факт формирования дискурса о новом общественном договоре для Украины свидетельствует о том, что мы осознаем пребывание нашей общественной системы в точке бифуркации. В синергетике это момент, когда система способна кардинально изменить режим своего функционирования. Точка бифуркации является также точкой невозврата: пропустив момент качественной динамики, система попадает в новый цикл инерционного существования. И то, что в момент невозврата было легким и достижимым, уже становится сложным и неподъемным. Именно вокруг таких точек невозврата потом разворачивается дискурс альтернативной истории: а что, если бы все сложилось иначе.

Для развития социальной системы упущенные моменты невозврата тоже важны. Вокруг них формируются нарративы памяти, а это способствует вероятности воспользоваться шансом в будущей точке бифуркации.

Национальная история — это обычно и есть рассказ о пути от одной такой точки к другой. Последние триста с лишним лет украинской истории, когда на нашу социальную систему наибольшее влияние оказывала Россия, — это преимущественно потерянные моменты, когда вдохновение дает разве что альтернативная история. И вот сейчас этот длительный цикл имеет шанс завершиться. В нынешнем моменте невозврата может произойти большой реванш, который оправдает страдания предыдущих поколений. И национальный архетип мученика сменится архетипом Героя.

Тема общественного договора в украинском коммуникативном поле свидетельствует об осознании факта пребывания в эпохальном моменте невозврата. Важность этой точки можно сравнить разве что с первыми годами независимости. Тогда этот запрос выглядел как дискурс об Украинской Национальной Идее. Сейчас — как Новый Общественный Договор. И между этими глобальными запросами прослеживается огромная разница.

Запрашиваемая ныне визия адресуется не столько современникам, как «и мертвым, и живым, и нерожденным». Это разговор о ценностях, о легитимации и перспективах украинцев как коллектива.

Дискурс национальной идеи искал оправданий в прошлом: что мы за народ, какая у нас ментальность, что ее формировало, каковы архетипы украинской культуры. То есть какие характеристики органически присущи украинцам. Это был запрос на легитимацию отсоединения, на право самостоятельного существования.

Но среди наших современных защитников значительная доля тех, кто родился во времена независимости. У них нет другого опыта. Их прошлое полностью украинское.

Нынешняя точка украинской социальной бифуркации ставит вопрос о будущем — для тех, у кого впереди не просто украинское, но поствоенное будущее. Как должны жить наши потомки, чтобы это стоило затраченных усилий, чтобы помнить и достойно уважать.

И если запрос относительно видения украинского будущего называется «Новым общественным договором» (концепция не новая, она возникла в ХVII веке, но именно сейчас стала для нас актуальной), это уже определяет ключевые вопросы: о безопасности, о справедливости, о возможности сохранить достоинство и стать счастливыми в обществе, которое создается сейчас нашими коллективными усилиями.

Поэтому если формула «Национальной Идеи» была историософской, то формула «Нового Общественного Договора» требует прагматических принципов построения общественных институтов. Речь идет уже не о фантазии будущего, а о его проекте, не о переходе к следующей ступени в пирамиде потребностей, а об установлении новых справедливых правил общежития.

Этот момент бифуркации должен стать частью реальной украинской истории. А «какбытология» пусть теперь смущает наших врагов.

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